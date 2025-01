Suns : Un swap Nurkic – Richards vraiment envisageable ?

Après avoir été laissé sur le banc trois matches de suite, Jusuf Nurkic manquait carrément à l'appel à l'occasion de la rencontre entre les Phoenix Suns et les Charlotte. Officiellement, le pivot bosnien était malade. Mais les rumeurs autour de son éventuel transfert laissent penser qu'il s'agit presque d'un motif diplomatique. En effet, le joueur ne semble plus du tout désiré au sein du groupe (et il a même arrêté de suivre Devin Booker et Kevin Durant sur Instagram...). La franchise de l'Arizona chercherait à s'en séparer. Et elle ciblerait justement un joueur des Hornets : Nick Richards.

Back-up de Mark Williams, l'intérieur de 27 ans tourne à plus de 9 points et 7 rebonds cette saison. Son profile colle beaucoup plus aux besoins de Phoenix, à savoir de la taille, des qualités athlétiques et une capacité à marquer de près. On imagine tout de même mal Charlotte s'en séparer pour simplement faire venir Nurkic. Il faudrait quelques assets en plus. Par exemple deux seconds tours de draft. Le problème, c'est que le capital en picks des Suns est quasiment nul. Les dirigeants n'ont plus que trois seconds tours à refourguer.