PJ Tucker ne marque plus du tout, la stat fait grincer des dents

Les matches se suivent et se ressemblent pour PJ Tucker. Le vétéran est envoyé en mission sur les meilleurs attaquants adverses soir après soir et il se démène du mieux possible pour leur rendre la vie difficile sur le terrain. Mais au-delà de ça, l’ailier-fort ne sert plus à grand-chose pour les Philadelphia Sixers. Il n’apporte plus du tout de l’autre côté du terrain.

Il n’a marqué que 3 points au cours des 207 dernières minutes. Tucker a encore fini avec un zéro pointé au compteur lors de la (large) victoire contre le Orlando Magic (133-103) dimanche. C’est la sixième fois qu’il termine une rencontre sans inscrire le moindre point cette saison. Six fois… lors des sept dernières sorties.

C’est arrivé au stade où PJ Tucker est inutile en attaque. Il attend posté dans son corner mais ses tirs ne rentrent plus. Il n’a converti qu’une seule de ses quinze dernières tentatives. Du coup, il est descend à 3,6 points par match alors qu’il joue presque 30 minutes par match…

C’est à se demander si Doc Rivers ne peut pas un peu mieux l’utiliser, histoire que Philly n’attaque pas constamment à 4 contre 5 quand l’intérieur est sur le terrain. Mike Budenholzer se servait souvent de Tucker pour poser des écrans, rouler près du cercle, etc. En tout cas, l’impact n’est pas forcément négatif non plus pour les Sixers puisque le joueur de 37 ans possède le deuxième meilleur +/- de l’effectif après Joel Embiid. Mais il va quand même falloir qu'il marque aussi des points, surtout en playoffs quand le jeu deviendra beaucoup plus stratégique.

