Portland et Miami, merci le FBI ?

Bon, le titre est un peu dur, puisque l'on parle quand même d'une affaire ou des gens risquent de finir en prison. Cela dit, sur le plan strictement sportif, on se demandait comment allaient réagir les Portland Trail Blazers et le Miami Heat, quelques heures après la révélation du scandale qui a vu Chauncey Billups et Terry Rozier être arrêtés par le FBI. La réponse ? Franchement bien !

Miami restait sur cinq défaites en cinq matches en pré-saison, puis sur une défaite inaugurale dans le derby floridien contre Orlando. Comme par magie, et un peu grâce à la médiocrité des Grizzlies, le Heat a marqué 146 points et s'est imposé de 32 points dans le Tennessee. Rozier n'avait pas un rôle crucial, mais on imagine que la situation a quand même dû peser un peu sur ses coéquipiers et le coaching staff.

Pour Portland, la situation était encore plus choquante, puisque Billups démarrait sa 4e saison sur le banc de l'Oregon. Si certains s'étaient presque félicités qu'il soit contraint de céder sa place, ils auront été renforcés dans leur satisfaction par la première de Tiago Splitter comme head coach intérimaire. Le Brésilien, qui officiait encore récemment au Paris Basket, a débuté par une victoire impressionnante contre les Warriors (139-119), avec une belle force de frappe offensive (ce qui n'a pas été souvent le cas sous Billups) et un adversaire de haut niveau mis hors d'état de nuire.

Les Blazers étaient déjà attendus en progression cette saison, mais le malheur de Chauncey Billups pourrait bien faire - sportivement seulement, encore une fois - le bonheur de Portland.