Avec Shaedon Sharpe, le projet des Blazers prend forme (et c’est sexy)

Une semaine en arrière, les Portland Trail Blazers prenaient une dérouillée mémorable contre les Memphis Grizzlies. Une défaite de 45 points (89-134) à l’issue de laquelle Chauncey Billups a fait comprendre à ses joueurs qu’ils étaient de sacrés losers s’ils parvenaient à trouver le sommeil le soir même. Depuis, son groupe a réagi. Trois matches et trois victoires consécutives, dont deux contre les Minnesota Timberwolves avant de battre les Atlanta Hawks (114-110) dimanche soir.

Trois petites rencontres qui peuvent nourrir beaucoup d’enthousiasme du côté dans l’Oregon. Parce que les premières lignes du projet prennent forme. Une esquisse d’une future équipe très intéressante aperçue lors de cette semaine écoulée. Avec un (jeune) homme au centre de tout ça : Shaedon Sharpe. L’ailier canadien sort de deux prestations de tout premier plan avec 33 points inscrits contre les Wolves puis 32 contre les Hawks. Avec en prime les 11 derniers pions de son équipe et le game winner dimanche.

Sharpe, 21 ans, est enfin en bonne santé et il montre l’étendue de son talent offensif. Celui d’un potentiel All-Star dans un avenir pas si lointain. Long, hyper athlétique, méga aérien, solide sur ses appuis, bon à mi-distance avec sa mécanique fluide et un gainage rodé, il est capable de se créer son propre tir de n’importe quel endroit du terrain. Il y a du Paul George. Peut-être pas à la même échelle – PG était un candidat au MVP sur ses meilleures années – mais avec certainement des similitudes dans le profil.

Le plus important pour une équipe en reconstruction c’est justement de trouver ce scoreur alpha autour duquel bâtir le reste. Shaedon Sharpe semble taillé pour ça. Sans doute plus qu’Anfernee Simons, dont la capacité à scorer est indéniable mais dont la création peut faire parfois défaut pour un arrière. Il n’est pas simple de l’associer à Scoot Henderson, deuxième choix de la draft 2023 et autre pièce maîtresse du noyau dur de Portland.

Le meneur peine à trouver son adresse et il est plutôt irrégulier mais ça reste un joueur très dynamique capable de former un duo intrigant et très athlétique avec Sharpe. La vitesse, la détente et la qualité de passe font de l’ancien rival de Victor Wembanyama un excellent joueur sur transition et semi-transition. Il devrait rapidement être capable de briller sur pick-and-roll.

Parce que les Blazers ont justement trouvé le partenaire idéal de leurs deux jeunes stars. Le géant Donovan Clingan. Le rookie a mal débuté mais, depuis, il s’illustre dans la peau d’un titulaire en l’absence de Deandre Ayton. Sa taille (2,18 m) en fait un protecteur de cercle très important. Il a par exemple contré 8 tirs contre les Timberwolves de Rudy Gobert, ne passant pas loin du triple-double. Il est le pivot idéal pour défendre en « drop » tout en s’affirmant comme une tour de contrôle dans la raquette.

Toumani Camara est un « 3 and D » qui colle bien avec ce groupe. Simons, Ayton, Robert Williams et Deni Avdija sont tous des vétérans susceptibles d’être échangés et de ramener d’autres atouts. Sachant que les Blazers seront encore en course pour piocher haut lors de la prochaine draft. Un Cooper Flagg ou un Ace Bailey donneraient encore plus de poids à ce projet qui prend forme et donne envie de jeter un œil du côté de Portland.