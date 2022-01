Portrait-robot du basketteur du dimanche

Le solitaire de la campagne

Profil : Homme de moins de 18 ans avec mobylette et duvet. Il aime le basket NBA car toutes ces images qu’il voit sur le web le font rêver. C’est une façon comme une autre pour lui de s’évader de son quotidien.

Lieu de vie : Petit village de moins de 100 habitants avec boulangerie, mais sans boucherie.

Terrain de jeu : Le panier que son père lui a mis dans le jardin ou, s’il a de la chance, le panier à côté de la salle des fêtes Fernand Raynaud du village.

Signes distinctifs : Il possède tout l’équipement du parfait basketteur dans la limite de ce qui est achetable par correspondance… donc à La Redoute car sa mère refuse qu’il fasse des achats sur « l’internet ». Parfois il « monte à la ville » et peut alors faire fumer le carnet de chèques du daron.

Son activité en semaine : Il passe toutes ses journées au collège ou au lycée du grand village à 20 km du sien, où les joueurs de foot sont légion et où « basket » a été remplacé par « hand » ou par « boule lyonnaise » au programme des activités sportives.

Les raisons de son échec : Il est toujours seul sur son terrain ! Pire, parfois il n’a même pas de terrain et ne sait que dribbler sur place.