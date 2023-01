Pour lâcher John Collins, Atlanta veut un trade… à la Gobert ou Mitchell

Comme on dit, sur un malentendu, ça peut passer non ? En tout cas, les Hawks ont intérêt à ce qu'une équipe soit assez naïve pour répondre à leurs exigences sur le dossier John Collins. On sait que depuis plusieurs mois le joueur d'Atlanta est un candidat évident pour un trade. Ce que l'on imaginait un peu moins, c'est ce que réclamerait la franchise pour qu'un deal voit le jour.

D'après Heavy Sports, qui s'est entretenu avec un dirigeant anonyme d'une équipe NBA, les Hawks chercheraient une contrepartie proche de ce que le Jazz a obtenu pour Donovan Mitchell ou Rudy Gobert. Collins vit une saison un peu compliquée et sa cote n'est pas au plus haut. Pour Mitchell, les Cavs avaient envoyé Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois premiers tours et deux échanges de picks. Pour Gobert, Minnesota avait lâché l'équivalent de cinq 1er tours de Draft, un échange de 1er tour et quatre joueurs (Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt et Leandro Bolmaro).

John Collins n'est pas un peintre et a déjà prouvé sa valeur en NBA, mais il n'a pas le CV d'un Gobert ou d'un Mitchell. Collins n'est ni un multiple DPoY, ni un All-Star, mais un joueur en quête de relance avec un contrat jusqu'en 2026 (player option en 2025) sur lequel il doit encore toucher environ 75 millions de dollars.

Si une franchise veut dédommager Atlanta à la hauteur de ce que les Cavs et les Wolves ont payé pour recruter les deux anciens Jazzmen, alors on félicitera Landry Fields, le nouveau General Manager des Hawks. Simplement, on a de légers doutes sur le fait que cela arrive vraiment...