Malgré une saison blanche, Damian Lillard participera au NBA 3-Point Contest. Le meneur a expliqué comment cette invitation inattendue s’est concrétisée.

Absent des parquets cette saison, Damian Lillard participera pourtant bien au NBA 3-Point Contest lors du All-Star Weekend 2026. Une présence inattendue, que le joueur des Portland Trail Blazers a lui-même expliquée.

Dans un entretien accordé à la journaliste Brooke Olzendam, Lillard a raconté comment cette participation s’est décidée presque par hasard.

« On en rigolait. Je parlais avec un ami de la ligue du All-Star Weekend et de mes vacances, et j’ai plaisanté en disant que j’étais disponible pour le faire. Je ne pensais pas qu’il y avait une place libre, puis une s’est libérée. Il m’a demandé si je le ferais vraiment, et j’ai répondu oui, si j’y avais le droit », a expliqué Lillard.

« J’ai dit : inscrivez-moi, parce que j’ai vraiment besoin de compétition en ce moment, et je suis heureux d’être invité à nouveau », a-t-il ajouté.

Une décision qui a surpris lorsque la NBA a dévoilé la liste officielle des participants. Lillard y figure aux côtés de Kon Knueppel, Devin Booker, Tyrese Maxey, Jamal Murray, Donovan Mitchell, Bobby Portis Jr. et Norman Powell.

La surprise est d’autant plus grande que Lillard n’a pas disputé le moindre match cette saison. Toujours en convalescence après une rupture du tendon d’Achille, il devrait être absent pour l’ensemble de l’exercice 2025-26. Malgré cela, le joueur se dit confiant.

« Je me sens très bien. S’il y a une chose que je sais faire à 1000 % en ce moment, c’est shooter. A chaque fois que vous pouvez faire partie du All-Star Weekend, dans une carrière, c’est un honneur. Donc, être de retour, avec l’occasion d’égaliser le record et de représenter Rip City à nouveau, évidemment que je le fais », a-t-il affirmé.

Double vainqueur du concours, Damian Lillard pourrait entrer dans l’histoire en devenant le troisième joueur à remporter trois fois l’épreuve, aux côtés de Larry Bird et Craig Hodges. Le NBA 3-Point Contest se tiendra le 14 février à l’Intuit Dome, dans le cadre du All-Star Saturday Night.