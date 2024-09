Pourquoi défendre sur Shaquille O’Neal était impossible

On ne se rend parfois pas bien compte à quel point défendre sur Shaquille O'Neal était un cauchemar pour les intérieur des années 90 et 2000. Le Big Cactus a démoralisé un paquet d'adversaires, dont certains assurent qu'il n'y avait aucun moyen de le limiter et de le perturber. C'est le cas de Channing Frye, qui a raconté son expérience la plus traumatisante face à Shaq dans son podcast Road Trippin', avec son ami Richard Jefferson.

"Un être humain n'est pas censé bouger comme ça. Je jouais à New York, on menait au score et je me suis dit que j'allais me tenir à carreau et ne pas lui dire un mot. Le match se déroule bien, Shaq fait une partie correcte, ils sont menés de 6 points.

Soudainement, il me regarde et me dit : 'Bon match, petit frère, on doit aller gagner ça maintenant'. Et là, en gros, il m'a enfoncé jusqu'à la fin. Faire faute ne sert à rien. C'est comme essayer de faire faure sur un arbre qui bouge comme un chat. Il a enchaîné les dunks et les hook shots. 4

C'est impossible de bousculer un être humain aussi imposant et méchant".

Ce que raconte Channing Frye va parler à beaucoup de joueurs de cette époque, mais aussi aux spectateurs que nous étions, hallucinés par la domination physique (mais pas que) de Shaquille O'Neal.