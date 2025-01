Pourquoi il n’y a toujours pas de femme head coach en NBA et pourquoi ça changera

Nous sommes en 2025 et il n'y a toujours pas de femme head coach en NBA. Plusieurs ont eu des entretiens, comme Teresa Weatherspoon ou Becky Hammon, présentée comme héritière de Gregg Popovich, mais la plupart officient comme assistantes sur les bancs de la ligue, ou au sein de front offices. Kara C. Allen, membre de la direction des Spurs en tant que Chief People Impact and Belonging Officer, était présente à l'événement Her Time To Play quelques heures avant le premier match entre les Spurs et les Pacers à Paris. Elle nous a expliqué pour quelle raison, selon elle, les équipes sont frileuses et n'ont pas encore franchi le pas.

"C'est une situation frustrante pour beaucoup de femmes, mais ça arrivera. Dans des domaines autres que le basket, on voit un phénomène qui est au détriment des femmes et qui peut expliquer pourquoi elles n'ont pas ces opportunités. Souvent, dans le monde du business, on nomme des femmes à des postes à forte responsabilité, alors que l'entreprise est déjà en situation d'échec et qu'il est presque impossible d'inverser la situation. En conséquence, on fait porter aux femmes la responsabilité de l'échec et on les déclare inaptes à la fonction.

On sait à quel point il est difficile de redresser une situation sportive dans une franchise NBA, ou même de la maintenir au top. Dans certaines situations, ce ne serait pas un cadeau de mettre une head coach dans cette position. Il y a énormément de femmes compétentes et elles auront les postes et opportunités qu'il faut, sans que ce soit perdu d'avance. Ce moment viendra et elles sauront l'exploiter.

Les Spurs font partie de ces franchises qui donnent des responsabilités aux femmes. De plus en plus dans cette ligue, on voit des femmes à des postes élevés, décisionnaires et c'est quelque chose qui se répercutera au coaching aussi. J'en suis convaincue".

Cette saison, six femmes font partie des coaching staffs NBA : Jenny Boucek (Indiana Pacers), Mery Andrade (Raptors), Brittni Donaldson (Hawks), Sidney Dobner (Bucks) et Sonia Raman (Grizzlies). On espère qu'à terme l'une d'entre elles aura l'opportunité de devenir la pionnière et d'ouvrir des portes toujours fermées à cette heure.

