L'année 2024 a été assez incroyable sur le plan du basket dans l'état de l'Indiana. Les Pacers ont atteint la finale de la Conférence Est face au futur champion Boston, et le Fever, en WNBA, a retrouvé les playoffs après 8 ans de disette grâce à l'arrivée du phénomène Caitlin Clark. On a donc demandé à Tyrese Haliburton, présent en conférence de presse à l'Accor Arena de Bercy mercredi en marge de l'entraînement de son équipe, comment il avait vécu à l'ascension spectaculaire de celle qui est devenue une amie.

"Caitlin est incroyable. J'ai la chance d'avoir pu passer du temps avec elle et d'avoir pu la connaître. C'est une personne et une joueuse incroyable. Elle a tellement de choses à gérer, alors qu'il y a beaucoup de bruit autour d'elle et qu'elle ne peut pas le contrôler. Je trouve que la manière donc elle gère ça est incroyable. Elle est probablement dans le top 5 des personnes les plus connues dans le basket et ça inclut la NBA. Elle gère ça avec grâce. Elle est très cool et c'est juste une fille de l'Iowa qui s'avère être forte au basket.

A Indianapolis, les joueuses du Fever sont comme des rockstars. Elles ont un rôle important dans le développement de la ligue. Tout le monde sait que cette équipe aura beaucoup de succès avec Aliyah (Boston), Kelsey (Mitchell), la nouvelle coach (Stephanie White) et la General Manager (Amber Cox, NDLR) qui vient de notre franchise.

Caitlin est une superstar, l'une des plus grandes qu'il y ait eu à ce niveau. C'est devenue une amie et tout ce que je pourrai faire pour l'aider, je le ferai, même si je ne pense pas nécessairement qu'elle ait besoin de mon aide. C'est comme si j'avais des sièges au bord du terrain pour suivre ce voyage et je suis heureux d'en faire partie".

Pour rappel, Caitlin Clark a été élue Rooke of the Year, All-Star et membre du meilleur cinq de la saison, quelques mois seulement après sa sortie de l'université. Tyrese Haliburton et la superstar d'Indiana ont un autre point commun que celui d'évoluer dans l'Indiana : celui d'avoir fait leur cursus universitaire dans l'Iowa. Pour "Prince Hali" (surnom breveté par Benjamin Moubèche), c'était à Iowa State, chez les Cyclones, alors que Caitlin Clark représentait les Hawkeyes, à l'université d'Iowa.

Pour sa première saison en WNBA, Clark tournait à 19.2 points et 8.4 passes décisives, avec quelques records établis au passage.

