Tyrese Haliburton raconte comment il a mis son ego de côté pour Team USA

Tyrese Haliburton a quitté Paris cet été avec sa première médaille d’or olympique en poche. Il a cependant passé la majeure partie des Jeux Olympiques sur le banc, passant ainsi du statut de star en NBA à celui de joueur le moins utilisé de Team USA.

« Je n’avais jamais vécu ça », a confié le meneur des Pacers dans une interview avec James Boyd de The Athletic. « Je pense qu’il s’agit de circonstances particulières, car j’étais entouré de onze des plus grands joueurs du monde. Cela fait partie du jeu. »

Haliburton n’a joué que 26 minutes sur l’ensemble des Jeux Olympiques, n’apparaissant que dans trois matches. Il a donc mis son ego de côté, s’appuyant sur les conseils avisés de trois légendes de la NBA.

« J’ai eu beaucoup de conversations avec LeBron James, Dwyane Wade et Carmelo Anthony là-bas », a expliqué le joueur de 24 ans. « Ces gars-là ont tous participé aux Jeux Olympiques de 2004 et n’ont pas vraiment eu l’occasion de jouer beaucoup ou autant qu’ils l'auraient souhaité. Ils ont en quelque sorte goûté à l’expérience de rester assis sur le banc. »

« C’est une partie intégrante de l’expérience », a-t-il poursuivi. « Je ne considère pas que je suis plus important que l’équipe, et je n’ai pas trop d’orgueil pour mettre mon ego de côté au profit d’un objectif commun. Nous avons décroché l’or. Et je pourrai raconter à mes enfants que j’ai fait partie de l’une des plus grandes équipes jamais formées. »

Après la finale remportée contre l’équipe de France, Tyrese Haliburton s’est même permis une petite blague sur les réseaux sociaux. « Quand tu n’as rien fait dans le projet de groupe et que tu as quand même un A », a-t-il plaisanté sur X, affichant fièrement sa médaille d’or.

When you ain’t do nun on the group project and still get an A🏅 pic.twitter.com/xpshYZhMyA

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 10, 2024