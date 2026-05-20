Pourquoi Kenny Atkinson n’a pas pris de temps-mort malgré la remontée des Knicks

Très critiqué après la défaite des Cavaliers, Kenny Atkinson a défendu sa gestion des temps-morts face aux Knicks.

Kenny Atkinson a expliqué, et assumé, sa gestion de fin de match après l’effondrement des Cavaliers contre les Knicks.

Alors que Cleveland a laissé filer une avance de 22 points dans le quatrième quart-temps du Game 1 des Finales de conférence Est, le coach des Cavs est particulièrement critiqué pour ne pas avoir multiplié les temps-morts pour trouver une solution à la remontée new-yorkaise.

Interrogé après la défaite 115-104 après prolongation, Kenny Atkinson a défendu son choix tactique.

« Oui, j’aime garder mes temps-morts », a expliqué le coach de Cleveland en conférence de presse d’après-match. « Je ne voulais pas me retrouver avec un seul temps-mort à la fin du match. »

Quand c’est un match à une ou deux possessions, j’essaie de les conserver. »

Pourtant, la décision fait énormément parler après l’incroyable craquage des Cavaliers.

Cleveland menait encore de 22 points à 7 minutes 52 de la fin du temps réglementaire avant de totalement perdre le contrôle du match. Les Knicks ont ensuite signé un énorme run de 18-1 pour revenir dans la rencontre.

Malgré cette remontée, Atkinson n’a utilisé qu’un seul temps-mort dans les trois dernières minutes et demie, lorsque New York est revenu à 94-89.

Même avec encore un temps-mort disponible dans les dernières possessions, le coach des Cavs a préféré laisser ses joueurs jouer sans stopper le rythme du match. Une stratégie qui n’a finalement pas empêché les Knicks d’arracher la prolongation avant de dominer totalement l’overtime, remporté 14-3.

Après cette défaite frustrante à domicile, Cleveland se retrouve déjà sous pression avant le Game 2 prévu jeudi.