Pendant 40 minutes, le Madison Square Garden a eu l’impression de regarder une catastrophe se mettre lentement en place. Puis Jalen Brunson a décidé que ce Game 1 n’allait pas se terminer comme ça.

Menés de 22 points dans le quatrième quart-temps, les New York Knicks ont signé l’un des plus grands retours de l’histoire récente des playoffs pour finalement renverser les Cleveland Cavaliers 115-104 après prolongation dans cette ouverture de finale de conférence Est.

Les chiffres donnent presque le vertige : avant cette rencontre, les équipes menées de 22 points dans le quatrième quart-temps affichaient un bilan de… 1 victoire pour 594 défaites sur les 30 dernières post-saisons.

Pendant la quasi-totalité du match, pourtant, Cleveland avait donné l’impression de contrôler totalement les débats. Après avoir roulé sur Atlanta puis Philadelphie au tour précédent, New York semblait cette fois payer sa longue période d’inactivité. Les Knicks ont longtemps joué sans rythme, sans adresse et sans fluidité offensive, au point de se retrouver menés 93-71 à 7 minutes 52 de la fin.

Et puis Brunson a lancé l’incendie et un effondrement historique des Cavaliers. Entre les 7 dernières minutes 45 du temps réglementaire et la prolongation, les Knicks ont passé un invraisemblable 44-11 à Cleveland, en marchant littéralement sur la fin de match. New York a terminé cette séquence en shootant à 15 sur 20, pendant que les Cavs sombraient complètement avec un terrible 4 sur 18. Jalen Brunson a incarné à lui seul ce renversement avec 17 points à 8 sur 10 au tir, alors que le duo James Harden – Donovan Mitchell n’a inscrit que 3 petits points à 1 sur 10 cumulé. L’écart dans les chiffres avancés est tout aussi violent : un offensive rating délirant de 173,2 pour les Knicks contre seulement 50,6 pour Cleveland sur cette portion de match.

Jalen Brunson héroïque

Le meneur des Knicks a commencé à cibler James Harden en boucle sur pick-and-roll et en un-contre-un. New York a accéléré, forcé des stops, récupéré des ballons et le Garden s’est progressivement transformé en volcan.

Brunson a terminé avec 38 points dans une nouvelle démonstration de leadership offensif. Surtout, il a égalisé à 101-101 à 19 secondes de la fin du temps réglementaire pour envoyer tout le monde en prolongation.

À partir de là, le match avait complètement changé de camp.

Portés par un Madison Square Garden devenu hystérique, les Knicks ont ouvert l’overtime par un 9-0. L’énergie semblait avoir totalement quitté Cleveland, incapable de stopper l’élan new-yorkais après avoir pourtant maîtrisé la rencontre pendant près de trois quart-temps et demi.

Mikal Bridges a ajouté 18 points et livré un match extrêmement solide des deux côtés du terrain. OG Anunoby, longtemps discret pour son retour après deux matchs d’absence, a lui aussi fini par peser dans les moments importants malgré une soirée compliquée offensivement.

En face, Donovan Mitchell a terminé avec 29 points, mais Cleveland a totalement craqué collectivement dans les dernières minutes. L’attaque s’est figée, les décisions sont devenues hésitantes et les Cavs ont peu à peu laissé le match leur échapper alors qu’ils semblaient filer tranquillement vers un précieux succès à l’extérieur.

Les Knicks remportent ainsi une huitième victoire consécutive en playoffs et prennent déjà un énorme avantage émotionnel dans cette finale de conférence. Surtout, ils ont encore rappelé une chose : cette équipe joue avec une foi et une résilience qui rendent ce groupe extrêmement dangereux, même quand tout semble perdu comme dans ce game 1.