Jeff Teague a raconté pourquoi Larry Bird se méfiait des coéquipiers de LeBron James. Une anecdote qui en dit long sur l’impact unique du King.

Jeff Teague a raconté une anecdote assez savoureuse sur Larry Bird et sa manière d’évaluer les joueurs passés par l’écosystème LeBron James. Teague a joué aux Indiana Pacers en 2016-2017, à une époque où Bird était encore président des opérations basket de la franchise.

Selon l'ancien meneur, Bird avait une règle très claire lorsqu’il construisait une équipe.

« Je ne paierai jamais un joueur qui a joué avec LeBron. Je ne le prendrai jamais dans mon équipe. Pourquoi ? Parce qu’il les rend tous bons. Ils ont tous l’air meilleurs qu’ils ne le sont. Tu vas les chercher, et ce ne sera pas le joueur que tu pensais récupérer. », a raconté Teague dans le podcast Club 520.

Autrement dit, Bird ne voulait pas payer un joueur dont la valeur avait, selon lui, été gonflée par le simple fait d’évoluer aux côtés de LeBron. Pas forcément parce que ces joueurs étaient mauvais. Mais parce que LeBron avait cette capacité rare à les rendre meilleurs, ou en tout cas à les faire paraître meilleurs qu’ils ne l’étaient réellement.

En clair : quand vous jouez avec LeBron James, la vie peut devenir beaucoup plus simple.

LeBron, meilleur agent de ses coéquipiers ?

Ce n’est pas vraiment une critique de LeBron. C’est même presque l’inverse. Depuis plus de vingt ans, l’ailier des Lakers est l’un des meilleurs créateurs d’opportunités de l’histoire.

Un joueur limité peut soudainement sembler beaucoup plus propre. Un shooteur moyen peut devenir dangereux parce qu’il reçoit des tirs ouverts. Un intérieur peut gonfler ses statistiques parce qu’il profite de passes lobées ou de coupes dans le bon timing. Un vétéran peut retrouver de la valeur parce qu’il n’a plus besoin de faire davantage que ce qu’il sait faire.

La fameuse règle attribuée à Larry Bird peut sembler violente. Elle réduit un peu trop vite les anciens partenaires de LeBron à des produits du système. Et évidemment, il faut nuancer. Dwyane Wade, Chris Bosh, Kyrie Irving, Anthony Davis ou Kevin Love n’avaient besoin de personne pour être des stars ou des très grands joueurs.

Mais le raisonnement prend plus de sens lorsqu’on parle des joueurs de complément. Ceux qui doivent leur valeur à un rôle précis, à une adresse créée par les autres, à une visibilité offerte par les grandes équipes et les grandes séries de playoffs. Avec LeBron, ils peuvent ressembler à des pièces essentielles. Ailleurs, dans un contexte moins favorable, ils peuvent redevenir de simples joueurs de rotation.

C’est probablement ce que Bird voulait éviter : payer le prix d’un joueur boosté par LeBron, puis récupérer une version beaucoup plus ordinaire une fois sorti de ce confort.