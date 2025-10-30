Personne n’a demandé à Draymond Green son avis sur les chances des Knicks mais il le donne quand même

Draymond Green tenait à ce que tout le monde sache qu'il ne croit pas aux New York Knicks en tant que prétendants au titre. Il en a fait un petit segment dans son podcast, ce qui nous permet de nous souvenir que l'intérieur des Golden State Warriors n'hésite pas à commenter l'actualité des autres franchises tout en jouant la sienne.

Sur celle de Manhattan, il a donc déclaré "je ne pense pas qu'ils aient ce qu'il faut pour gagner au plus haut niveau" en confiant qu'il était facile de les sortir de leur plan de jeu. Alors il a peut-être raison mais c'est toujours étonnant d'entendre un joueur en activité commenter à ce point, même si c'est bref, les qualités d'une autre équipe et surtout leurs chances de titre.