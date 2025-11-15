Pourquoi le retour de Paul George est une mauvaise nouvelle pour les 76ers

Le retour imminent de Paul George chez les 76ers pose un dilemme : atout défensif et d’expérience ou perturbateur d’un collectif en pleine ascension ?

Le retour imminent de Paul George, absent depuis le début de saison après une intervention au genou, aurait dû apporter un coup de boost aux 76ers. Pourtant, il pose aujourd’hui plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

George n'a pas joué un seul match jusqu’à présent. Mais les 76ers ont annoncé qu’il était entré dans la « phase finale de son retour à la compétition » et qu’il serait réévalué cette semaine.

Sur le papier, tout semblait logique. Paul George est neuf fois All-Star, quatre fois All-Defense, et sa venue pour épauler Tyrese Maxey et Joel Embiid avait du sens. Mais la réalité est tout autre. La saison passée, le trio PG/Maxey/Embiid a joué peu (294 minutes) et s’est retrouvé à +2 seulement pour un bilan de 7 victoires pour 8 défaites.

Pendant l’absence de George, les 76ers ont démarré avec un surprenant 7-4, en adoptant un modèle jeune, dynamique et collectif, centré autour de Maxey. Joel Embiid est lui limité en minutes et apparait davantage comme un "bonus".

La question est donc de savoir comment et pour quel rôle le faire revenir. À bientôt 36 ans, avec au gros contrat (4 ans pour 212 millions), un palmarès impressionnant, mais aussi avec un historique de blessures flippant et une baisse de production réelle, PG apparait comme une menace pour certains observateurs. Une mauvaise intégration pourrait tout simplement déséquilibrer le collectif qui fonctionne très bien aujourd’hui.

Tyrese Maxey a besoin du ballon pour briller et tirer le meilleur de cette équipe. Avec un Paul George "dans les pattes", le jeune all-star pourrait soit se mettre à déjouer, soit vouloir se mettre en retrait par respect. Bref, un casse tête pour lui et pour le coaching staff.

Mais la problématique existe aussi et surtout pour d'autres joueurs. Le temps de jeu des uns et des autres pourrait en pâtir. L’arrivée de George pourrait par exemple rétrograder des joueurs comme VJ Edgecombe, le rookie sensation, ou Trendon Watford, qui avait gagné en responsabilité cette saison. Le défi est d’équilibrer ambitions individuelles, usage des stars, et dynamique de l’équipe.

De plus, les 76ers ont mieux performé cette saison quand ils laissaient Embiid dans un "rôle secondaire" plutôt que comme première option. La même approche est conseillée pour George. S’il rentre en tant que pièce de complément (défense + espacement) ça peut fonctionner. Mais s’il revient pour être "la pièce" à son salaire, les risques sont grands...

On peut faire la parallèle avec les cas passés de Carmelo Anthony ou encore de Russell Westbrook, ces anciens all-stars qui refusent de sortir du banc et de laisser la place à la nouvelle génération pour des questions d'ego ou de statut.

Le retour de Paul George est donc attendu, mais loin d’être une simple bonne nouvelle. Pour les Sixers, l’enjeu est de l’intégrer sans briser ce qui marche déjà. Un mauvais dosage pourrait transformer un atout en frein.