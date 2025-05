Pourquoi le Thunder a aussi un avenir radieux

Le Thunder n'est pas encore champion NBA. Il faudra finir le job en Finales contre Indiana ou New York et on a déjà vu des favoris se liquéfier au moment suprême. Néanmoins, OKC a quand même une bonne tête de vainqueur et ce qui ressemble à une supériorité assez certaine par rapport à l'équipe qui sortira de la Conférence Est. Le plus réjouissant si l'on est un fan de la franchise, c'est quand même de se dire que si titre il y a dans quelques jours, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas un one-shot. Le Thunder est dans une situation assez parfaite pour être très compétitif tous les ans pendant encore un bon nombre d'années :

- OKC a le roster le plus jeune en moyenne de toute la NBA. Seuls deux membres de l'effectif, Alex Caruso et Kenrich Williams, ont 30 ans ou plus. Les joueurs majeurs du groupe sont soit au début de leur prime (Shai Gilgeous-Alexander a 26 ans), soit pas encore arrivé au quart de siècle (Jalen Williams a 24 ans, Chet Holmgren en a 23).

- Quatorze des quinze joueurs sous contrat cette saison, le seront encore jusqu'en 2027, ou sont dans une situation contrôlée par le Thunder.

- Un renfort "gratuit" va débarquer la saison prochaine, avec les débuts possibles du Serbe Nikola Topic, drafté avec le pick n°12 la saison prochaine

- Le Thunder a deux premiers tours de Draft pour la cuvée 2025, mais aussi et surtout dix premiers tours potentiels entre aujourd'hui et... 2031.

- OKC n'aura pas forcément besoin de recruter et peut aussi faire des promotions en interne pour des role players, avec un peu plus d'exposition et de responsabilités pour des joueurs comme Ajay Mitchell, Ousmane Dieng ou Dillon Jones.

- Mark Daigneault est l'un des meilleurs coaches de la ligue et n'a que 40 ans.

- Ce groupe est l'une des plus fortes défenses de l'ère moderne, à la fois parce que la plupart des joueurs les plus utilisés sont de bons défenseurs - voir des défenseurs élite - individuellement, mais aussi parce que Daigneault a trouvé le moyen d'en faire aussi une machine défensive collective.

- Pour ce qui est de l'attaque, "SGA" tourne à plus de 30 points de moyenne depuis trois saisons, Jalen Williams marque plus de 20 points par match cette saison et l'évolution de Chet Holmgren laisse penser qu'il est capable de s'en approcher.

Bonne chance à l'opposition pour empêcher cette équipe de remporter plusieurs titres.

Comment OKC a transformé Rashard Lewis en un MVP, un trésor de guerre et... bientôt un titre ?