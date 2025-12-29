JJ Redick a expliqué pourquoi les Lakers ont modifié la répartition des minutes de Luka Doncic, en privilégiant des séquences plus courtes sans réduire son temps de jeu.

Les Los Angeles Lakers ont ajusté la manière dont Luka Doncic est utilisé au fil des matches. Après la victoire 125-101 contre les Sacramento Kings, l’entraîneur JJ Redick a détaillé les raisons de cette nouvelle organisation.

Des séquences plus courtes pour Luka

Pour la première fois cette saison, Luka Doncic a quitté le parquet environ deux minutes et demi avant la fin du premier quart-temps, au lieu de disputer la période en intégralité. JJ Redick a précisé qu’il s’agissait d’un choix appelé à durer.

« Nous allons fonctionner ainsi dans un avenir proche et voir comment cela évolue. C’était positif ce soir. Les séquences sont plus longues pour LeBron et plus courtes pour Luka, mais cela ne va pas réduire leur temps de jeu global », a expliqué le coach, cité par Lake Show Life.

L’objectif est d’utiliser Doncic par séquences plus courtes, sans diminuer son volume total de minutes, afin d’améliorer l’équilibre collectif des Lakers, aussi bien en attaque qu’en défense.

Toujours un leader offensif sur le terrain

L’absence d’Austin Reaves a pesé dans cette décision. JJ Redick a insisté sur l’importance d’avoir en permanence l’un de ses deux leaders pour diriger l’attaque, qu’il s’agisse de Doncic ou de LeBron James.

Le technicien a toutefois tenu à écarter toute idée de séparation volontaire entre ses deux stars.

« Avec l’absence d’Austin Reaves, cela donne à chacun plus de temps pour mener le jeu sans l’autre. Cela dit, nous avons aussi beaucoup d’actions à deux pour qu’ils soient impliqués ensemble. Il ne s’agit pas de les séparer », a-t-il assuré.

Une rotation désormais bien définie

Concrètement, ce nouveau plan prévoit que Luka Doncic évolue par séquences d’environ neuf minutes. Il débute les premier et troisième quart-temps, sort avec trois minutes à jouer, puis revient pour jouer les neuf dernières minutes des deuxième et quatrième périodes. Et donc conclure chaque mi-temps.

Tout cela intervient après le gros coup de gueule de JJ Redick sur le manque d’intensité, notamment en défense, affichée par ses joueurs lors des derniers matchs. Le coach sait que ça commence par ses stars. Et qu’il ne peut pas demander à Doncic de jouer 12 minutes d’affilée en étant à fond en défense.

Cette nouvelle rotation est censée permettre au Slovène de rester plus frais sur le terrain et à LeBron James de retrouver du rythme. Face à Sacramento, cette organisation a porté ses fruits. Luka Doncic a été dominant (34 points, 7 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions en près de 33 minutes de jeu) offensivement et a paru plus intense en défense.

Ce n’est évidemment qu’un seul match. Reste à voir ce que ça donnera par la suite, face à une adversité plus relevée.