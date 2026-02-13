Mac McClung a choisi de ne pas défendre son titre au Dunk Contest 2026, expliquant que certains joueurs hésitaient à concourir face à lui.

Triple tenant du titre, Mac McClung ne défendra pas sa couronne au NBA Slam Dunk Contest. Le joueur de 27 ans a détaillé les raisons de son absence à l’occasion du All-Star Weekend 2026.

Déjà annoncé forfait, McClung a confirmé qu’il avait initialement décidé d’arrêter après son troisième sacre.

« À la base, j’ai dit à tout le monde que c’était fini. J’ai pris ma retraite après la troisième année, et ce sont de bons amis à moi. On se parle beaucoup, ils discutaient de l’édition suivante et je disais en gros que je ne le ferais pas. Mais je me suis quand même préparé, au cas où », a-t-il expliqué à Cyro Asseo de HoopsHype.

Selon lui, plusieurs joueurs NBA hésitaient à s’inscrire s’il participait.

« Il y a eu des allers-retours, puis ils m’ont appelé en me disant que certaines personnes ne voulaient pas le faire si j’étais dedans. J’ai pensé qu’il valait mieux que je m’abstienne cette année et que ça se fasse sans moi, quoi qu’il arrive », a-t-il confié.

Relancé sur le fait que sa domination puisse avoir refroidi certains concurrents, McClung est resté mesuré.

« Je ne sais pas si c’était ça. Je sais qu’ils visaient plusieurs grands noms et que la situation n’était peut-être pas claire. Ce sont de bons amis. Il n’y avait aucune mauvaise intention. On essayait juste de trouver une solution ensemble, et j’ai senti qu’il y avait un peu d’hésitation des deux côtés. »

Unique joueur de l’histoire à avoir remporté le concours trois fois de suite, McClung laisse donc sa place cette année. L’édition 2026 à Los Angeles réunira notamment Carter Bryant (Spurs), Keshad Johnson (Heat), Jaxson Hayes (Lakers) et Jase Richardson (Magic).

