Pourquoi Trae Young ne sera pas transféré

Le bilan comptable ne penche pas en faveur de Trae Young cette saison. Les Atlanta Hawks ont perdu 8 des 10 matches disputés par le meneur All-Star alors qu’ils affichent un bilan positif en son absence (14 succès en 23 rencontres). Gêné par des blessures, il réalise l’un de ses plus mauvais exercices depuis le début de sa carrière professionnelle avec 19,3 points par match, seulement 41% aux tirs, 30% à trois-points et tout de même presque 9 passes. Mais ses contreperformances couplées aux résultats collectifs décevants, l’émergence de Jalen Johnson et son contrat qui arrive à expiration ont évidemment donné beaucoup de matières à ceux qui imaginent son trade avant le 5 février prochain.

Pourtant, selon Stacey King, ça n’arrivera pas. L’ancien joueur NBA et désormais analyste avance un fait simple : Trae Young est adoré par le propriétaire de la franchise et il est aussi adulé par le fils du patron. Autrement dit, il ne bougera pas. Et ça va dans le sens des dernières spéculations qui évoquent un éventuel transfert d’Anthony Davis vers Atlanta. Les Hawks auront besoin de playmakers pour faire tourner tout ça. Johnson est peut-être le meilleur joueur de l’équipe mais il garde des lacunes dans la gestion du jeu et l’attaque des petits espaces. Avec potentiellement AD, le club aura besoin de Young.

Puis l’échantillon positif en son absence reste faible. Les joueurs de son talent ne court pas les rues et sa valeur n’est pas élevée en ce moment. Le brader n’aurait pas de sens non plus.

Un insider proche des joueurs annonce le trade d’Anthony Davis