Le seul journaliste à ne pas avoir placé Victor Wembanyama en All-NBA First Team a expliqué publiquement son choix.

Victor Wembanyama est passé tout près d’une unanimité historique.

Le Français des San Antonio Spurs a récolté 99 des 100 votes possibles pour la All-NBA First Team cette saison. Un seul votant a décidé de ne pas le placer dans le meilleur cinq de l’année : Justine Termine, journaliste pour SiriusXM NBA Radio.

Face aux nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, Termine a tenu à expliquer publiquement son choix.

Selon lui, il ne s’agit absolument pas d’une critique du niveau de Wembanyama, qu’il considère même comme le meilleur joueur du monde actuellement.

« J’ai voté Wembanyama troisième pour le MVP et je pense même qu’il est un meilleur joueur que Shai Gilgeous-Alexander. Je pense qu’il est le meilleur joueur du monde actuellement mais Jokic a fait une meilleure saison au même poste », a-t-il expliqué.

« Je pense qu’il a une chance de devenir le meilleur joueur de tous les temps et aussi le meilleur défenseur de tous les temps. »

Le journaliste précise toutefois qu’il continue volontairement à voter selon les positions traditionnelles, malgré la réforme récente qui autorise désormais des votes sans distinction de poste.

Pour lui, Nikola Jokic reste le meilleur pivot de la saison régulière 2025-26, ce qui empêchait selon sa logique de placer Wembanyama en First Team.

« Cette année, il était le deuxième meilleur pivot, et moi je vote par position », a-t-il assumé.

Termine estime également que les nouvelles règles désavantagent historiquement les anciennes légendes de la ligue.

« À mes yeux, ce n’est pas juste pour Wilt Chamberlain, Bill Russell et les autres joueurs du passé qui ne pouvaient pas être ensemble dans la First Team parce qu’ils jouaient au même poste. »

Le journaliste reconnaît néanmoins être totalement isolé sur cette position.

« Comme vous pouvez le voir, je suis le seul à avoir fait ça », a-t-il ajouté. « Cette règle de ne pas voter par position, je pense que ça dessert grandement l’histoire du sport. »

Quelque part, Justine Termine n’a pas totalement tort : les changements de règle peuvent rendre les comparaisons intergénérationnelles compliquées et peuvent défavoriser les anciens. Difficile pour quelqu’un qui n’a pas conscience du changement de règle et qui n’a pas une connaissance fine de l’histoire de percevoir qu’un joueur comme Russell qui n’a que trois 1st Team et huit 2nd est tout simplement l’un des meilleurs joueurs All-Time.

Malgré cette voix dissidente, Wembanyama a signé une saison historique avec 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 contres de moyenne, tout en menant San Antonio à 62 victoires et à une place parmi les meilleures équipes de la ligue.