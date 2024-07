Precious Achiuwa prolonge aux Knicks

Free agent cet été après une première expérience convaincante aux Knicks, Precious Achiuwa a finalement décidé de prolonger pour 1 an et 6M$ à Big Apple.

Débarqué à New York en provenance de Toronto cet hiver après plus de 3 saisons passées au Canada, Precious Achiuwa évoluera toujours sous les couleurs des Knicks l'an prochain. L'intérieur nigérian, drafté en 20ème position par les Raptors en 2020, vient en effet de prolonger a NY pour 1 an et 6M$, soit le montant de la qualifying offer qu'auraient pu lui proposer les Knicks pour sa 5ème et dernière année rookie.

Performant sous les ordres de Tom Thibodeau (7,6 pts à 52,5%, 7,2 rbds, 1,1 ast 1,1 blk en 49 matchs de saison régulière), avec notamment un passage très remarqué en tant que titulaire (12,5 pts à 53% et 9,5 rbds en 18 matchs), le natif de Port-Harcourt sera en concurrence directe avec Julius Randle, OG Anunoby et Keita Bates-Diop sur le poste 4.

Precious Achiuwa, dont la resignature aux Knicks était attendue après l'extension d'OG Anunoby et le départ d'Isaiah Hartenstein, devra donc se battre pour conserver son temps de jeu la saison prochaine (24 minutes). A défaut, le choix du joueur de 24 ans d'opter pour un bail court au sortir de sa meilleure saison en carrière pourrait s'avérer préjudiciable pour la suite de sa carrière.