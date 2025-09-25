Precious Achiuwa quitte les Knicks et rejoint l’ennemi historique

Precious Achiuwa revient au Heat pour un an. Un pari à faible risque qui vise à muscler la rotation intérieure.

Drafté par Miami en 2020 puis échangé à Toronto dans le sign-and-trade de Kyle Lowry, Precious Achiuwa boucle la boucle. D’après Shams Charania, l’intérieur de 26 ans s’engage pour une saison, avec l’objectif de s’installer dans la rotation d’Erik Spoelstra. Plusieurs médias locaux évoquent un contrat au minimum vétéran, non garanti jusqu'au 10 janvier, ce qui limite l’exposition financière du Heat. La franchise a donc encore plusieurs mois pour se décider si elle veut conserver ou non le Nigérian. Notons qu'elle passera au-dessus du seuil de la Luxury Tax s'il est encore en Floride une fois cette date passée.

Passage mitigé aux Knicks

À New York l’an passé, il a tourné à 6,6 points, 5,6 rebonds en 20,5 minutes, avec 57 matchs dont 10 titularisations. Sur sa carrière (320 matchs), il affiche 7,6 points et 5,7 rebonds. Son activité au rebond, sa mobilité latérale et sa capacité à switcher sur des extérieurs collent aux standards défensifs de Miami, qui cherchait de la densité derrière Bam Adebayo.

L’impact pour le Heat

Le Heat a manqué de taille et de liant sur certaines séquences la saison dernière. Achiuwa offre des minutes d’énergie au poste 4/5, des alignements plus physiques et une assurance en saison régulière si les fautes ou les pépins touchent les titulaires. Il connaît la culture maison et n’aura pas à découvrir la méthode Spoelstra, un atout pour accélérer son intégration. Le staff pourra tester des combinaisons « small-ball » avec Adebayo en 5 et Achiuwa en 4, ou l’inverse.

Rien n’indique pour l’instant des garanties de temps de jeu. Le camp d’entraînement et la présaison trancheront entre les options internes pour les minutes de back-up. Mais la marge de manœuvre contractuelle et le besoin identifié font de ce retour une opération logique.

