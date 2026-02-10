Premier double-double en NBA, Nolan Traoré en patron face aux Bulls

Auteur d’un double-double de grande maîtrise, Nolan Traoré a guidé son équipe face aux Bulls. Après le match, le jeune meneur est revenu sur sa progression, son calme et sa lecture du jeu.

Nolan Traoré a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison pour guider son équipe vers une victoire marquante face aux Bulls. Auteur d’un double-double plein de maîtrise, son premier en NBA (13 pts, 13 passes, 3 rebonds), le jeune meneur français a contrôlé le tempo, multiplié les bonnes lectures et confirmé, match après match, qu’il prenait de plus en plus d’épaisseur dans le jeu. Après la rencontre, ses paroles ont prolongé cette impression de sérénité et de lucidité.

Interrogé sur les compliments reçus de ses coéquipiers après le match, Nolan Traoré a immédiatement replacé la performance dans un cadre collectif.

« C’était bien parce que c’était le moment où on a appris à jouer les uns avec les autres et on a mieux joué. Donc c’est super pour l’équipe. »

Une réponse simple, qui résume assez fidèlement la dynamique observée sur le parquet, avec un Traoré très à l’aise dans l’organisation et la création. Sur son ressenti par rapport à la vitesse du jeu, le meneur a confirmé une impression visible depuis plusieurs semaines.

« Avec l’expérience, tu t’habitues à la vitesse, et maintenant ça va mieux, et j’espère que ça va continuer. »

Une déclaration qui illustre sa capacité d’adaptation rapide au niveau et aux exigences du jeu. D'ailleurs, on notera que son temps de jeu est en nette progression et qu'il vient d'enchaîner 3 matches de haut niveau. Avant ce joli DD, il avait aligné 21 points et 7 pds face au Magic et 15 pts contre les Wizards.

« En NBA, c’est plus facile pour moi d’utiliser ma vitesse » - Nolan Traoré

Questionné sur le fait d’avoir semblé tout assembler offensivement sur cette rencontre, Nolan Traoré a de nouveau insisté sur le travail de ses partenaires.

« Il faut donner du crédit à mes coéquipiers. Ils posent de bons écrans, Clax met beaucoup de bons écrans, donc ça ouvre le terrain, je peux prendre des décisions, et j’espère que je prends les bonnes. »

Une lecture très posée de son rôle, centrée sur la prise de décision plus que sur les statistiques. La connexion avec son pivot, justement, est apparue comme l’un des points forts du match. À propos de leur relation sur le terrain, Traoré a expliqué la progression naturelle de ce duo.

« C’est quelque chose du quotidien. J’apprends à lui donner de bons ballons dans de bonnes situations, et lui apprend à mieux poser les écrans pour recevoir le ballon plus facilement. C’est un travail de tous les jours, je pense. »

Dans cette saison rookie faite de hauts et de bas, Nolan Traoré impressionne aussi par son calme. Interrogé sur sa capacité à rester constant émotionnellement, il a livré une réponse très mature.

« Je sais juste que ça ne sera pas bien tous les matches, donc je continue d’avancer, de travailler, et j’essaie toujours de faire mieux à chaque match. »

Enfin, le meneur est revenu sur les différences entre son parcours en France et le jeu NBA, notamment dans la lecture des défenses.

« J’ai plus d’espace en NBA. Il y a de bons shooteurs en Europe aussi, mais là il y a plus d’espace, c’est moins serré, donc c’est plus facile pour moi d’utiliser ma vitesse. »

Un constat qui explique en partie son impact croissant balle en main. Cette rencontre face aux Bulls aura donc servi de vitrine à la progression de Nolan Traoré, autant dans le jeu que dans le discours. Un match référence, confirmé par une prise de parole mesurée, collective et déjà très professionnelle.

