Première réussie pour Garland, la jeunesse des Clippers frappe fort

Les Los Angeles Clippers ont dominé les Golden State Warriors (114-101) dans un match marqué par la première apparition de Darius Garland sous ses nouvelles couleurs. Et si les regards étaient tournés vers l’ancien All-Star, la vraie sensation de la soirée est peut-être venue d’ailleurs : une second unit jeune, rapide et agressive qui commence sérieusement à ressembler à la nouvelle garde de la franchise.

Pour Garland, l’essentiel est là. 12 points, 2 rebonds, 2 passes en 23 minutes, en sortie de banc. Pas un carton statistique, mais une impression très solide. Du rythme, de la percussion, du pick-and-roll, et surtout une capacité à faire vivre l’attaque dans des séquences où les Clippers ont parfois manqué d’inspiration cette saison.

Tyronn Lue n’a pas caché son enthousiasme au sujet de son nouveau meneur :

« C’est génial. Un gars qui peut accélérer le rythme, jouer le pick and roll, aller là où il veut sur le terrain, lancer différentes options, sortir des pin downs, jouer des actions pick-the-picker. On peut l’utiliser de beaucoup de façons différentes. »

Même si tout n’a pas été parfait - quelques pertes de balle en début de match, notamment face aux blitz défensifs des Warriors - Lue a assumé sa part de responsabilité :

« C’était ma faute. On l’a mis dans certaines situations et ils switchaient vers des blitz ou des prises à deux, il n’avait pas beaucoup d’espace. »

L’ajustement a été simple en deuxième mi-temps :

« En seconde période, on a joué un écran simple au milieu du terrain, on l’a laissé aller d’un côté ou de l’autre et opérer. Et c’est ce qui l’a libéré. »

Résultat : un Garland plus fluide, plus à l’aise, qui a trouvé son rythme.

Une second unit qui a de la gueule

Mais la vraie info de la nuit, c’est l’association Garland - Mathurin - Niederhauser - Jordan Miller. Les quatre ont joué plus de 20 minutes. Les quatre ont scoré. Ensemble, ils cumulent 52 points sur les 114 de l’équipe. Et surtout, ils affichent tous un plus/minus positif, entre +5 et +15.

Ils ont entre 22 et 26 ans. Ils courent. Ils défendent. Ils mettent de l’intensité. Et franchement, ça change. Konan Niederhauser a d'ailleurs été salué comme un facteur clé du match. Lue a été très clair :

« Il a changé le match. Sa capacité à rouler vers le cercle, les rebonds offensifs, mais surtout défensivement, contester chaque tir, protéger le cercle. Son énergie a été énorme pour nous. »

Le coach voit déjà plus loin :

« Il peut shooter. La prochaine étape, c’est pick and pop, spacing, prendre des tirs à trois points au bon moment. Comprendre le timing et le score. »

Mais il insiste néanmoins sur la patience :

« On a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu beaucoup de mouvements. On doit avancer étape par étape avant d’ajouter des choses. »

Les Clippers ont peut-être déjà trouvé leur pivot du futur

Une vraie progression défensive

Les Warriors étaient décimés, certes. Mais les limiter à 101 points à 39% au tir reste un signal fort. En deuxième mi-temps, les Clippers ont été « beaucoup plus physiques, bien meilleurs défensivement, et c’est ce qui a fait basculer le match », selon Lue.

L’intensité n’a rien à voir avec celle du début de saison. Les rotations sont plus dynamiques. Les aides arrivent plus vite. Les jeunes joueurs compensent les erreurs par l’énergie. Il y a encore des approximations, mais la trajectoire est claire.

Chris Dunn incarne aussi cet état d’esprit. Lue l’a résumé en un mot :

« Un gagnant. Peu importe ce qu’il faut pour gagner. Ce soir, 16 points et 7 passes. D’autres soirs, zéro et zéro. Mais il impacte le match, défend le meilleur joueur, provoque des passages en force, plonge au sol. Il fait tout ce qu’il faut pour gagner. »

Une nouvelle identité en construction

Garland n’a pas encore l’intégralité du playbook en tête ni les automatismes. « Ça va prendre du temps pour comprendre qui joue bien avec qui », a reconnu Lue. « Mais c’est un bon début. »

Et c’est peut-être ça le plus important. Cette seconde unit ne se contente pas de survivre. Elle impose un tempo. Elle apporte du scoring. Elle défend. Elle donne une identité.

Les Clippers ont peut-être trouvé bien plus qu’un nouveau meneur. Ils ont peut-être découvert une rotation jeune et ambitieuse capable de porter l’équipe sur des séquences entières.

Et franchement, ça a de la gueule.