Les Clippers ont peut-être déjà trouvé leur pivot du futur

Yanic Konan Niederhäuser est un nom qui ne s’oublie pas. D’abord pour la punchline et le flow de son patronyme. Maintenant parce qu’il semble en mesure de se faire sa place dans la rotation des Los Angeles Clippers. Drafté en fin de premier tour l’été dernier (30eme choix) le Suisse est resté dans l’ombre lors des premiers mois de la saison avant de s’affirmer progressivement en sortie de banc, grapillant des minutes petit à petit en alignant des performances intéressantes.

Long, jeune et athlétique, il évolue dans un registre que les Californiens n’ont pas. Ou n’ont plus, surtout depuis le départ d’Ivica Zubac, transféré contre deux premiers tours de draft, Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson le soir de la deadline. Un trade du Croate qui acte, avec évidemment celui de James Harden, la transition vers le futur de la franchise hollywoodienne.

Et Yanic Konan Niederhäuser fait sans doute partie du projet. Ses entrées sont de plus en plus remarquées. Cela fait par exemple cinq matches qu’il n’a plus… raté un tir ! L’échantillon est évidemment faible, 12 sur 12, et le big man se contente souvent de dunker et de finir près du cercle. Mais entre ses rebonds, sa dissuasion (sa défense est encore à revoir sur de nombreux aspects) et sa capacité à peser proche du panier sont des atouts pour les Clippers.

Il est encore un projet en développement et fait trop de fautes, comme Zubac à une époque. Mais le jeune homme de 22 ans pourrait petit à petit monter en puissance. Et ça, on ne l’avait clairement pas vu venir.

