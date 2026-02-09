Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 111-89

Heat @ Wizards : 132-101

Pacers @ Raptors : 104-122

Clippers @ Wolves : 115-96

- Les Knicks ont frappé un joli coup dans la course à la 2e place à l'Est. New York est allé gagner à Boston, avec la manière, pour mettre fin à la série de 5 victoires des Celtics. Les joueurs de Mike Brown ont été cliniques en attaque et solides en défense, au point de faire shooter à 37% au global et à 7/41 à 3 points. Jalen Brunson (31 pts) et les siens ont creusé l'écart dans le 3e quart-temps sans jamais avoir été menés à aucun moment sur le parquet du TD Garden. José Alvarado recruté avant la deadline, a inscrit 12 points pour sa première en sortie de banc. Côté français, Mohamed Diawara a mis ses quatre tirs (10 pts) et affiche le meilleur +/- de la rencontre avec un +22 en 27 minutes.

New York a du coup récupéré la deuxième place avec un bilan égal, en attendant un dernier affrontement en avril.

- Vingt-quatre heures après avoir tanké comme des cochons en mettant tout le monde au repos et en n'activant pas les recrues contre Brooklyn, les Wizards ont à nouveau perdu contre Miami. Alex Sarr (12 pts, 12 rbds, 5 asts) et Bilal Coulibaly (7 pts) étaient cette fois de la partie. Le Heat a pu compter sur le très bon match de son rookie Kasparas Jakucionis, auteur de 22 points en sortie de banc à 6/6 à 3 points. Bam Adebayo (22 pts), Norman Powell (19 pts) - qui disputera le concours à 3 points le weekend prochain - et Kel'el Ware (19 pts, 14 rbds) ont aussi contribué à éviter une troisième défaite de suite.

- Les Raptors ont mis une mi-temps avant de prendre la mesure des Pacers. Toronto a accéléré après le repos en passant un 44-26 à Indiana, qui ne s'en est pas relevé. Scottie Barnes (25 pts, 14 rbds, 6 asts, 2 stls) a encore fait un match plein. Trayce Jackson-Davis a lui signé un double-double pour sa première apparition avec Toronto. C'est la quatrième défaite de rang pour Indiana, bon dernier à l'Est et qui se tire la bourre avec Washington en attendant de préparer la saison 2026-2027.

- Les Wolves ne vont pas fort en ce moment. Après leur défaite assez honteuse contre les Pelicans après avoir mené de 18 points, les joueurs de Chris Finch ont été éteints par les Clippers à Los Angeles. Kawhi Leonard a senti l'odeur du sang et a sorti un match costaud : 41 points et 8 rebonds.

Anthony Edwards (23 pts), Rudy Gobert (10 pts, 7 rbds) et leurs camarades sont passés à côté, avec 20 pertes de balle (10 pour Ant-Man et Rudy) et pas de répondant lorsque les Clippers ont accéléré. Ayo Dosunmu (11 pts) a fait sa première apparition avec Minnesota. Ce n'est que la deuxième fois cette saison que les Wolves finissent un match sous les 100 points.

Nicolas Batum a contribué à la victoire californienne en passant 12 minutes sur le terrain pour 3 points et 3 rebonds. Joan Beringer a lui eu droit à 4 petites minutes (4 points, 1 rebond, 1 passe).

Another game, another Kawhi Leonard masterclass! 🖐️ 41 PTS

🖐️ 8 REB

🖐️ 4 STL

🖐️ 5 3PM

🖐️ LAC W 4th game this season with 40+ PTS... it's the most times he's done so in any season of his career! pic.twitter.com/iumX3Q0J9y — NBA (@NBA) February 8, 2026

<