Première titularisation pour Yang Hansen… Face à Zach Edey, pas cadeau

En l’absence des pivots Donovan Clingan et Robert Williams III, pour la première fois, le rookie chinois Yang Hansen a été titularisé ce dimanche. Le match face aux Memphis Grizzlies s’est soldé par une défaite 119-96 pour Portland, mais cette soirée constitue un tournant dans le parcours du grand Espoir chinois de 2,16 m.

Sélectionné en 16ᵉ position de la Draft 2025, Yang Hansen a hérité d’une opportunité rare. Avec l’absence simultanée de Clingan (souffrant d’une contusion à la jambe) et de Williams (forfait en dernière minute pour maladie), il s’est retrouvé dans le cinq de départ, plongé dans le bain NBA sans filet.

En 19 minutes passées sur le parquet, il a inscrit quatre points (2 sur 5 aux tirs) et capté cinq rebonds. Ses quatre points sont arrivés en fin de match mais on retriendra surtout son joli spin-move suivi d’un dunk… au-dessus des 221 cm de Zach Edey.

Yang Hansen with the spin move and dunk on Zach Edey in the post (with replays) WHAT A MOVE

Interrogé après le match, l’entraîneur Tiago Splitter n’a pas caché son ressenti mitigé. « Ses débuts n'ont pas été brillants, mais il a mieux terminé le match. » Puis, relevant la densité physique de Edey, il a jugé que la soirée représentait « une grande leçon pour lui, pour aller se frotter à un gars de taille et de force similaires, et travailler son jeu. »

Du CBA à la NBA : montée en flèche, mais encore fragile

Avant d’atterrir à Portland, Yang Hansen s’était forgé un solide pedigree en Chine, avec des saisons abouties à Qingdao Eagles : moyennes de près de 16 points et 10 rebonds, des récompenses de rookie et de meilleur défenseur, et un statut d’étoile montante. Repéré pour sa taille, sa mobilité, sa vision du jeu, il était de retour sur le devant de la scène après la Draft.

Mais ce premier match en tant que titulaire montre aussi combien le passage à l’élite reste brutal. Rythme, intensité, physique… rien ne se mange sans souffrir un peu. D'ailleurs, il l'a bien compris quand il s'est retrouvé au sol en début de quatrième quart temps. Les refs et les adversaires ne lui feront pas de cadeau...

Yang Hansen gets clotheslined in the face with no call. Refs let play continue while he's still on the ground and then T up Tiago after the Grizzlies get an open dunk.

Ses quatre points et cinq rebonds ne sont pas spectaculaires, mais le dunk sur Edey et l’attitude de Yang donnent un aperçu de ses qualités mentales et de son potentiel.

Au-delà des stats, ce premier match dans le cinq est un jalon symbolique pour Yang Hansen. Il apparaît désormais dans les tablettes de Portland non plus comme simple prospect en devenir mais comme un joueur capable d’endosser un vrai rôle dans la rotation.

Reste à transformer l’essai en continuant à travailler la robustesse physique, l’endurance, la constance offensive. Le chemin est long mais, face à Memphis, il a montré qu’il pouvait, même sous haute tension, tenir la barre.

Hansen Yang, le steal de la draft ?