Preview NBA : Les Atlanta Hawks ont-ils encore le droit à l’erreur ?

Atlanta Hawks

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 40 victoires, 42 défaites, éliminé au play-in par le Miami Heat

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Atlanta Hawks. Depuis les finales de Conférence disputées en 2021, la franchise espère chaque année pouvoir jouer les trouble-fêtes à l’Est. Elle enchaîne pourtant continuellement le bon, le moins bon et finalement surtout le médiocre. Sur le papier, l’effectif de Quin Snyder ne manque pas d’atout mais ça ne se matérialise pas sur le terrain.

La faute aussi parfois à des pépins physiques, comme la blessure d’un Jalen Johnson en pleine progression qui a sans doute empêché les Hawks de fonctionner à plein régime l’an dernier. Son absence a donné plus de place au premier choix de la draft Zaccharie Risacher et à Dyson Daniels, élu Most Improved Player en 2025 tout en étant à la lutte pour le trophée de DPOY.

Trop jeunes, trop tendres, trop friables, les Hawks ont morflé en perdant leurs deux matches de play-in, laissant ainsi filer la chance de pouvoir jouer les playoffs à l’Est, et ce pour la deuxième année de suite.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Et bien les dirigeants ont mis le paquet pour s’assurer que les faucons prendraient enfin leur envol. L’intersaison a été plutôt chargée et de nombreux observateurs – notamment les autres GM de la ligue – s’accordent à dire qu’Atlanta a fait l’un des meilleurs recrutements de l’été. Les Hawks veulent jouer dans la cour des grands mais pour ça, il faut se donner les moyens.

Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker et Luka Kennard viennent renforcer une rotation qui commence sérieusement à avoir de l’allure avec de la taille, de l’adresse, de la polyvalence et du talent. Porzingis peut donner une autre dimension à l’attaque d’Atlanta, avec un Trae Young qui n’aura certainement jamais eu autant d’espaces pour manœuvrer. A l’inverse, les capacités au poste du Letton, en contract year, sont susceptibles de donner un peu d’alternance, au moins par séquences, au jeu.

Young va pouvoir alimenter en ballon les différences sources de points à Atlanta, en se relayant avec Johnson, Daniels mais aussi Risacher. Du moins on l’espère pour le Français, qui aura une carte intéressante à jouer dans une équipe armée pour le top-5 de la Conférence Est. Tout autre résultat serait vraiment un échec.

La rotation serrée :

Guards : Trae Young, Dyson Daniels, Luke Kennard

Forwards : Jalen Johnson, Zaccharie Risacher, Nickeil Alexander-Walker, Vit Krejci

Bigs : Kristaps Porzingis, Onyeka Okongwu

Le joueur à suivre : Jalen Johnson

Le bond en avant, Jalen Johnson l’a déjà fait lors de sa quatrième saison dans la ligue. Mais celle-ci fut malheureusement trop courte. Seulement 36 matches et 19 points de moyenne, avec aussi 10 rebonds et 5 passes. L’ailier formé à Duke est l’archétype du poste 3-4 moderne, capable d’agresser balle en main, de défendre sur plusieurs positions et de créer du jeu.

Il faut maintenant que Johnson puisse tenir les rythme des saisons sans se blesser. Hormis sa deuxième année dans la ligue, il n’a jamais joué 70 matches. De quoi freiner son évolution. S’il repart sur les mêmes bases que l’an dernier, ça sera évidemment une super nouvelle. Le must serait qu’il se montre régulier à trois-points. En tout cas, les Hawks vont avoir besoin de lui pour assumer pleinement leur nouveau statut.

Alors, cette grande question : les Atlanta Hawks ont-ils encore le droit à l'erreur ?

En tant que franchise, oui. Mais les Hawks ont vraiment intérêt à passer un cap cette saison. L'organisation a investi dans ce sens. Et si ça se passe mal, certains fusibles vont sauter. Probablement d'abord le coach, Quin Snyder, qui devrait vite sauter si Atlanta démarre mal ou ne performe pas en playoffs. Un transfert de Trae Young paraît moins probable mais n'est pas à exclure complètement non plus si jamais tout venait à partir en vrille.

L’objectif réaliste : Accrocher les playoffs sans passer par le play-in

Tier NBA : Les playoffs, avec ou sans le play-in