Preview NBA : Quand est-ce que les Chicago Bulls vont enfin se reconstruire ?

Chicago Bulls

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 39 victoires, 43 défaites, éliminés lors du play-in par le Miami Heat.

Encore une saison où les Chicago Bulls ont donné l’impression de ne pas savoir où aller. La franchise de l’Illinois a mal commencé puis elle s’est finalement séparée de son meilleur joueur, Zach LaVine, quelques mois après avoir laissé filer DeMar DeRozan. Un move qui aurait pu annoncer un grand ménage mais les dirigeants ont conservé quelques cadres et, surprise du chef, ils ont fini la saison en trombe.

17 victoires en 27 matches après le break du All-Star Weekend et une remontée soudaine au classement pour accrocher le play-in. Mais dans quel but ? Et à quel prix ? L’ironie ultime, c’est que les Bulls ont pris une claque lors de ce match de qualification pour les playoffs et, pire encore, ils ont ensuite perdu la combinaison gagnante pour la loterie sur un jeu de pile ou face. Il existe un monde où Chicago aurait pioché dans les trois premiers de la draft si la franchise avait compris qu’elle avait surtout intérêt à perdre un peu plus.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Les taureaux ne se sont pas renforcés, ce qui laisse penser qu’ils vont enfin viser les profondeurs du classement. Même si les dernières semaines de la saison avec ce groupe peuvent faire croire que l’équipe est taillée pour les playoffs. C’est sans doute un leurre. Josh Giddey, qui a été prolongé pour 100 millions sur quatre ans, a montré des belles choses tout comme Matas Buzelis, Coby White, Tre Jones ou encore Kevin Huerter. L’effectif reste beaucoup trop limité pour jouer les premiers rôles ou même simplement accrocher le top-6 de la Conférence Est. Et quelqu’un sait pourquoi Billy Donovan est encore là ?

La rotation serrée :

Guards : Josh Giddey, Coby White, Tre Jones, Ayo Dosunmu

Forwards : Patrick Williams, Noa Essengue, Kevin Huerter, Isaac Okoro, Matas Buzelis

Bigs : Nikola Vucevic, Zach Collins, Jalen Smith

Le joueur à suivre : Matas Buzelis

Il est arrivé en NBA en assurant qu’il était plus fort que Zaccharie Risacher, drafté en première position de sa cuvée. Matas Buzelis a fait grincer des dents et il a eu du mal à vraiment lancer sa carrière chez les pros. Mais sa deuxième partie de saison a tout de même séduit les suiveurs. Il tournait à 13 points, 46% aux tirs, 36% à trois-points et un peu plus de 4 rebonds sur les 27 matches disputés après le All-Star Weekend, un moment de la saison où Chicago est même remonté au classement pour finalement accrocher le play-in.

Buzelis va avoir encore plus d’opportunités pour sa deuxième saison. Il sera vraisemblablement titulaire et pourrait même se retrouver première option offensive si les taureaux décident de monter (enfin) dans le tank lors des deux derniers mois de l’exercice à venir.

Alors, cette grande question : quand est-ce que les Chicago Bulls vont enfin se reconstruire ?

C’est pour maintenant. C’est pour cette saison. Parce que l’effectif est enfin trop faiblard pour vraiment jouer le top-10, même à l’Est. Les contrats expirants de Nikola Vucevic et Zach Collins pourront (seront) bougés en cours de saison et Chicago va terminer en roue libre en alignant des jeunes inexpérimentés sur le parquet. Manquerait plus que White soit tradé pour que les Bulls finissent très, très bas dans la hiérarchie NBA. Ils vont tanker en 2026, après avoir raté l’opportunité lors des drafts de Victor Wembanyama et Cooper Flagg.

L’objectif réaliste : Révéler quelques jeunes.

Tier NBA : Tanking