Preview NBA : Les Philadelphia Sixers doivent-ils déjà penser au futur ?

Philadelphia Sixers

L'œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 24 victoires, 58 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Jamais les Philadelphia Sixers n'auraient pu imaginer vivre une saison aussi galère que celle de l'an dernier. Candidat déclaré et assumé pour le titre, mené par un Joel Embiid MVP en 2023, renforcé par Paul George mais aussi plusieurs signatures intelligentes (Guerschon Yabusele entre autres), l'équipe de Pennsylvanie pouvait enfin prendre d'assaut la Conférence Est. Et rien ne s'est passé comme prévu. Entre les blessures, les embrouilles, les pépins en tout genre et les contre-performances, notamment un PG à la rue... Philly a limite été un candidat au tanking pendant une grande partie de l'année.

Les bobos à répétition d’Embiid, limité à 19 matches, n’ont pas aidé. George en a disputé 41 mais en affichant ses plus mauvaises statistiques depuis sa saison sophomore. A l’inverse, les performants chiffrées de Maxey ont été brillantes (26 points, 6 passes) mais le jeune meneur a aussi montré qu’il n’était pas tout à fait prêt pour tirer seul une équipe vers le haut.

Qu'est-ce qui a changé depuis ?

Les Sixers ne le crieront pas sur tous les toits mais, ce qui a changé, c'est peut-être le focus de la franchise. Expliquons-nous. Officiellement, l'organisation est toujours déterminée à retrouver les finales NBA pour la première fois depuis 2001. Mais dans les faits, les dirigeants ne sont plus prêts à tous les sacrifices pour nourrir cette ambition. Sinon, ils auraient cédé le troisième choix de la draft 2025. Ou Jared McCain.

Pourtant, VJ Edgecombe, l'arrière athlétique pioché après Cooper Flagg et Dylan Harper, est bel et bien là, tout comme l'ancien joueur de Duke. Ils forment un noyau jeune intrigant avec Tyrese Maxey et même Adem Bona. Si les Sixers doivent prendre la décision de tout casser, ils ont déjà quelques pièces pour repartir de l'avant. L'idée est donc de jouer un peu sur deux tableaux : rester compétitifs en espérant qu'Embiid et George tiennent le coup tout en préparant l'avenir et la prochaine page de l'histoire de la franchise. Ça commence mal puisque les deux All-Stars ont été opérés pendant l’été et ils sont incertains pour le coup d’envoi de la saison.

La rotation serrée :

Guards : Tyrese Maxey, Jared McCain, Kyle Lowry

Forwards : Paul George, Kelly Oubre Jr, VJ Edgecombe, Quentin Grimes, Eric Gordon

Bigs : Joel Embiid, Andre Drummond, Adem Bona

Le joueur à suivre : Paul George

Il ne peut pas enchaîner deux saisons aussi mauvaises, si ? Paul George aura 36 ans en mai prochain mais il en paraissait 5 de plus la saison dernière. Et vu qu’il vient de signer un deal massif avec Philadelphia, ce serait bien de rentabiliser au moins un peu son contrat en relevant la barre. Rien qu’un PG proche du niveau qui était le sien à Los Angeles représenterait quasiment une assurance que les Sixers gagneraient au moins 35 à 40 matches, indépendamment de ce qui se passe avec Joel Embiid.

Alors, cette grande question : les Philadelphia Sixers doivent-ils déjà penser au futur ?

Sans doute… mais pas complètement non plus. Il y a sans doute encore un coup à jouer au présent, même si ça peut sembler très difficile à croire pour les plus pessimistes d’entre nous. Sur le papier, les Sixers ont tout de même un effectif dense et de qualité. Ils ont les armes pour aller en playoffs et peut-être même pour voyager si jamais Joel Embiid et Paul George sont en bonne santé. C’est un grand si. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que quel que soit l’objectif de la franchise, les dirigeants ne peuvent pas se permettre de sacrifier des futurs assets.

L’objectif réaliste : Se qualifier pour les playoffs

Tier NBA : Les playoffs, avec ou sans le play-in