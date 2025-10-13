Preview NBA : Les Kings peuvent-ils redevenir excitants ?

Sacramento Kings

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 40-42, éliminé au play-in par Dallas

Il s'en est passé des choses la saison dernière à Sacramento... Toujours à la recherche de l'atmosphère de béatitude de l'époque Laser Beam, les Kings n'y sont pas parvenus et ont déçu. Mike Brown a été remercié au mois de décembre, lui qui avait été élu Coach of the Year deux saisons plus tôt. Avec Doug Christie, les Kings n'ont pas été mauvais, mais à l'Ouest il est compliqué de briller en étant juste passable. De'Aaron Fox a demandé son trade et a été exaucé avant la deadline, le front office l'envoyant aux Spurs et récupérant notamment Zach LaVine dans l'opération.

Au milieu des double-doubles de Domantas Sabonis, les Californiens sont restés trop moyens, avec des difficultés en termes de spacing pas résolues par l'arrivée de l'ancien arrière des Bulls. Malgré ça, les Kings se sont accrochés et ont hérité de la 9e place et d'un tirage possiblement abordable au play-in avec des Mavs déplumés... qui les ont tout de même éliminés d'emblée.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Doug Christie a été confirmé, au contraire de son General Manager Monte McNair, remplacé par Scott Perry. Dennis Schröder, auréolé d'un titre de champion d'Europe et de MVP du tournoi), Drew Eubanks et Dario Saric ont été signés, le Français Maxime Raynaud et Nique Clifford sont arrivés via la Draft, alors que Malik Monk est finalement resté. Au rayon des départs, Jonas Valanciunas, Trey Lyles et Markelle Fultz n'ont pas été conservés. Une petite catastrophe est survenue il y a quelques jours seulement, avec la blessure de Keegan Murray, qui va manquer les 15 premiers matches de la saison.

La rotation serrée :

Guards : Dennis Schröder, Keon Ellis, Malik Monk, Nique Clifford, Devin Carter

Forwards : Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Doug McDermott, Dario Saric

Bigs : Domantas Sabonis, Drew Eubanks, Maxime Raynaud

Le joueur à suivre : Dennis Schröder

Il y a le Schröder NBA, un meneur back up solide et globalement respecté. Et il y a le Schröder FIBA, qui se transforme en Michael Jordan lorsqu'il porte le maillot de la sélection allemande, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde et l'Eurobasket depuis 2023 en étant élu MVP du tournoi à chaque fois. A Sacramento, Schröder aura la confiance du staff et, normalement, un rôle et une importance accrues par rapport à ses dernières expériences en NBA. Avec son bagage et la culture du succès qu'il a acquise en équipe nationale, on est curieux de le voir dans ce contexte particulier chez les Kings.

Alors, cette grande question : les Kings peuvent-ils redevenir excitants ?

Nos amis fans des Kings sont assez brutalement pessimistes sur la question et répondent généralement avec un grand : "NON". On a un peu l'impression que Sacramento a laissé passer une fenêtre intéressante il y a deux ou trois ans et qu'elle ne se rouvrira pas immédiatement. Le départ de De'Aaron Fox a néanmoins rebattu les cartes et il y a un peu moins d'attentes autour de ce groupe, ce qui pourrait lui être bénéfique, d'autant qu'il paraît un peu plus équilibré que celui de la saison dernière.

Pour créer la surprise et, surtout, remettre un peu d'adrénaline et d'excitation dans ce projet désormais piloté par Scott Perry, il faudra que des joueurs émergent ou montent en régime, ce qui peut être le cas des rookies Clifford et Raynaud, ou du nouvel arrivant Schröder. Avec une demi-saison d'adaptation dans les pattes, LaVine et DeRozan auront peut-être trouvé une meilleure façon de fonctionner ensemble également. En résumé, on n'est pas hyper confiants sur le fait que Sacramento puisse nous donner des frissons, mais on ne l'exclut pas non plus.

L’objectif réaliste : top 10 à l'Ouest

Tier NBA : Trop justes