Preview NBA : Mais qui s’intéresse au Utah Jazz ?

Utah Jazz

L'oeil dans le rétroviseur

2024-2025 : 17 victoires, 65 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Cette fois, ça y est, le Utah Jazz a tanké. Même après avoir prolongé Lauri Markkanen (trop tardivement, d'où l'impossibilité de le transférer en cours de saison dernière), la franchise a enfin réussi à s'enfoncer dans les profondeurs du classement. Alors, ça peut paraître ridicule posé comme ça. Il est évidemment plus facile d'être mauvais que d'être bon. Mais Danny Ainge, le nouveau Président, espérait sans doute que la formation de Salt Lake City coule un an auparavant, au moment où Victor Wembanyama se présentait à la draft. Le coach Will Hardy avait alors mené une équipe de seconds couteaux à 31 victoires.

Ils ont gagné 14 matches de moins en 2025. Pour ça, le Jazz a su se passer de ses cadres quand il le fallait, parfois via des blessures que l'on imagine diplomatiques : 47 rencontres pour Markkanen, 40 pour John Collins, 37 pour Jordan Clarkson. Les dirigeants et les coaches ont laissé les jeunes au pouvoir. Pour les faire grandir, sans doute, mais aussi pour perdre davantage. Les Keyone George (16 pts de moyenne), Brice Sensabaugh, Kyle Filipowski, Isaiah Collier et compagnie en ont profité pour progresser. Mais aucun de s'est montré digne de pouvoir porter le projet.

Qu'est-ce qui a changé depuis ?

C'est toute l'ironie de cette histoire : même en gagnant 17 matches, le Jazz n'a pas eu de chance à la loterie. Le club a hérité seulement du cinquième choix ! Difficile dans ces conditions de drafter un futur franchise player. Sauf qu'un certain Ace Bailey a vu sa cote dégringoler en flèche. Longtemps annoncé dans le top-3 de sa promotion, l'ailier athlétique et scoreur a finalement été repêché par Utah. Ce qui ne l'enchantait pas du tout apparemment. Il y a de suite eu un imbroglio, avec un jeune homme qui n'avait pas l'air de vouloir rejoindre l'état mormon. C'est pourtant bien là qu'il débutera sa carrière, avec les opportunités idéales pour prouver qu'il a les atouts pour s'affirmer comme un éventuel numéro un.

Autour, de bons vétérans ont été ajoutés comme Kyle Anderson, Kevin Love ou encore Georges Niang. Des vrais pros à même d'encadrer un vestiaire très jeune. Pour le reste, il ne faut pas s'attendre à du grand changement mais sans doute de la progression interne des différents talents prometteurs de l'équipe.

La rotation serrée :

Guards : Isaiah Collier, Keyonte George, Cody Williams

Fowards : Lauri Markkanen, Georges Niang, Ace Bailey, Brice Sensabaugh, Kyle Anderson

Bigs : Walker Kessler, Jusuf Nurkic, Kevin Love, Taylor Hendricks

Le joueur à suivre : Lauri Markkanen

Mais qu'est-ce qu'il fait encore dans ce bazard ? Lauri Markkanen est trop bon, et certainement trop vieux (28 ans) pour jouer au Jazz. Ses anciens compères John Collins et Jordan Clarkson ont tous les deux été envoyés chez des candidats au titre. Le Finlandais, lui, attend son tour. Il a encore prouvé à l'Eurobasket avec la Finlande, quatrième de la compétition, qu'il était une star. Il a d'ailleurs le salaire d'une star et c'est ce qui peut compliquer la donne au moment de l'échanger. Le Jazz va demander le prix fort. Qui sera prêt à payer ? On imagine en tout cas que de nombreux outsiders pourraient avoir besoin d'un grand capable de mettre 25 points par match en évoluant aussi sans le ballon.

Alors, cette grande question : mais qui s'intéresse au Utah Jazz ?

Un mystère. En fait, ce que l'on se demande là, c'est plutôt de savoir à quel moment la franchise va se trouver un visage pour l'incarner. Un joueur populaire capable de vendre des maillots et de faire vibrer un peu cette fan base réduite en dehors des frontières de l'état. Pas sûr que Bailey soit prêt à endosser ce costume. Après tout, AJ Dybantsa, le prochain prospect numéro un, va jouer dans l'Utah à la fac cette saison...

L'objectif réaliste : Continuer à progresser, mais pas trop non plus.

Tier NBA : Tanking