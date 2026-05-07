Il y a des tirs qui font lever un banc. D’autres qui font lever un sourcil. Et puis il y a celui de Devin Vassell, dans le Game 2 entre San Antonio et Minnesota, catégorie “attendez, il a vraiment fait ça ?”.

Sur une possession presque morte, avec le chrono qui tousse et la défense des Wolves qui pense surtout à survivre, Vassell a décidé de prendre une petite liberté avec les lois habituelles du catch-and-shoot. Le principe, normalement, est simple : tu reçois, tu montes, tu tires. Lui a supprimé une étape. Il a sauté avant même d’avoir le ballon, l’a capté en plein vol et l’a envoyé dans le même mouvement, comme si le bouton tir avait été pressé avant l’animation de réception.

Forcément, les réseaux et leurs membres fans de mangas et d'animes nt immédiatement pensé à Shintaro Midorima, le sniper maniaque de Kuroko no Basket, membre de la Génération des Miracles et propriétaire officieux de tous les tirs qui devraient être interdits par le règlement FIBA, NBA et probablement par la NASA.

Dans le manga, Midorima peut déclencher des missiles depuis n’importe où, avec une mécanique absurde de pureté, de verticalité et de foi aveugle dans son horoscope. Sa version la plus folle, le “Sky Direct Three-Point Shot”, repose justement sur cette idée délirante : commencer son tir sans la balle, la recevoir au sommet du geste, puis conclure.

Vassell n’a pas encore demandé à Keldon Johnson de lui apporter son porte-bonheur du jour, et Mitch Johnson n’a sans doute jamais validé un système “Shutoku 45”. Mais pendant une seconde, la NBA a ressemblé à un épisode d’animé.