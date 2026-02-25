Quatre nouvelles équipes seraient prêtes à entrer dans la course pour Giannis Antetokounmpo cet été si Milwaukee décidait d’ouvrir la porte à un trade.

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo est loin d’être terminé.

Si aucun trade n’a eu lieu avant la deadline, la question d’un éventuel mouvement cet été reste au cœur des rumeurs NBA. Les Milwaukee Bucks ont choisi de continuer avec leur superstar cette saison, mais plusieurs franchises se préparent déjà à se positionner si la situation évolue.

Selon Barry Jackson du Miami Herald, quatre nouvelles équipes seraient désormais à surveiller dans la course potentielle à Giannis.

Pistons, Spurs, Cavs, Rockets : les nouveaux prétendants

En plus des équipes déjà évoquées ces derniers mois, comme le Heat, les Warriors, les Lakers ou encore les Knicks, un nouveau groupe pourrait entrer dans la danse :

Detroit Pistons

San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers

Houston Rockets

Ces franchises, riches en asset, ne se sont pas réellement montrées intéressées par le Grec avant la deadline, préférant capitaliser sur leur effectif actuel. Mais Jackson explique qu’elles pourraient reconsidérer leur position si elles échouent avant les Finales NBA.

Autrement dit, leur décision dépendra directement de l’issue de leur saison.

Une intersaison sous haute tension

Giannis, 31 ans, reste dans une logique claire : gagner un nouveau titre. Si les Bucks ne parviennent pas à construire un projet suffisamment compétitif, la pression pourrait monter.

Dans ce contexte, ces quatre équipes disposent d’arguments intéressants : jeunes talents, choix de draft, flexibilité future. De quoi construire une offre solide si Milwaukee ouvrait la porte.

Pour l’instant, rien n’indique qu’un trade soit en route. Mais à mesure que l’intersaison approche, le nombre de prétendants potentiels ne cesse d’augmenter.

