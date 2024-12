Les équipes les plus fortes ne sont pas toujours celles dont la valeur est la plus grande. Sportico a sorti son classement annuel des valorisations des franchises NBA. Il est mené par un big three finalement pas si surprenant. Les Golden State Warriors (9,14 milliards de dollars de valorisation) devancent les New York Knicks (8,3 milliards) et les Los Angeles Lakers (8,07 milliards).

Pour un ordre de comparaison, des ventes (ou du moins des ventes d’une partie des parts) récentes en NFL ont permis d’évaluer les Miami Dolphins et les Philadelphia Eagles à plus de 8 milliards. La NFL reste d’ailleurs la ligue la plus puissante de ce point de vue avec une valorisation des franchises les « moins chères » de près de 5 milliards.

Soit plus que la moyenne de NBA : 4,6 milliards. Un chiffre en très, très grosse progression puis qu’il est 15% plus élevé que la saison passées et quasiment le double de 2020-21 (2,3 milliards).

Le ticket d’entrée pour acheter une des franchises NBA les moins chères a subi une augmentation encore plus impressionnantes. Vous ne pourrez pas vous payer une équipe pour moins de 3,06 milliards, soit 127% de plus qu’en 2020-21.

A noter que les Golden State Warriors, les New York Knicks et les Los Angeles Lakers sont vraiment dans une catégorie à part. Déjà parce qu’’hormis les Dallas Cowboys, aucune équipe pro aux US ne vaut plus cher que ces trois-là (cf tweet plus bas).

Mais aussi parce que les autre franchises NBA ont des valorisations bien inférieures. Les quatrième (Brooklyn Nets) et cinquième (Los Angeles Clippers) franchises les plus chères « ne valent que » 5,7 et 5,68 milliards. En gros, la différence entre le #3 et le #4 est à peu près la même qu’entre le #4 (BK, donc) et le #28, les Minnesota Timberwolves (3,29 milliards).

D’ailleurs, les deux franchises les plus « cheap » sont les New Orleans Pelicans (3,09 milliards) et les Memphis Grizzlies (3,06).

Quatre des cinq premières places sont donc trustées par New York et Los Angeles, preuve s’il en est besoin que le marché sur lequel l’équipe évolue joue un rôle primordial.

Notamment parce que sont bien évidemment pris en compte l’ « immobilier » de la franchise et tous les revenus du business généré par les équipes (les Clippers pourraient grimper au classement, leurs revenus étant censés exploser avec la nouvelle salle), ainsi que les franchises NBA détenues par les différents proprios.

Si la NBA est en pleine croissance, c’est que son business model se rapproche de plus en plus de celui de la NFL sur deux points cruciaux. La maîtrise des coûts d’une part (avec la second apron, l’investissement est « plus sûr ») et le nouveau deal TV, d’une valeur de 77 milliards sur 11 ans (loin des 111 sur 11 ans de la NFL, mais quand même).

Le classement de toutes les franchises professionnelles US :