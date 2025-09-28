Quentin Grimes et les 76ers, la tension monte aussi !

Agent libre protégé, Quentin Grimes n'a pas trouvé un accord avec les Philadelphia Sixers et son agent a mis un coup de pression.

Le feuilleton Jonathan Kuminga a occupé l'espace médiatique au cours des dernières semaines. Mais sur le marché des agents libres protégés, un autre talent tarde également à se décider : Quentin Grimes.

Le joueur des Philadelphia Sixers a abordé cette intersaison avec de grosses attentes. Il voulait profiter de ses bonnes performances sur la fin de la saison 2024-2025 pour réclamer un salaire annuel proche des 25 millions de dollars ! Sans surprise, une telle offre n'est jamais arrivée...

Chez les 76ers, la proposition effectuée a été bien moins élevée : 39 millions de dollars... sur 4 ans. Face à cette situation, l'agent de Grimes, David Bauman, a mis la pression sur Philadelphie. La menace ? Accepter la "qualifying offer" à 8,7 millions de dollars avant de filer libre dans un an.

"La franchise joue avec la carrière de mon client. Ce n'est pas Quentin qui est déraisonnable. C'est simplement que les Sixers refusent catégoriquement de négocier avec nous. Je n'ai qu'une seule conclusion : ils veulent nous pousser à prendre la qualifying offer.

La balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp depuis le début de l'été, et ils n'ont fait aucun effort pour prendre les choses au sérieux", a pesté le représentant de Quentin Grimes pour PhillyVoice.

Une gestion étonnante des 76ers, qui semblaient pourtant compter sur lui pour l'avenir. Mais le temps passe et la tension commence sérieusement à monter...

