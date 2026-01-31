Record historique battu à Philadelphie !

21 490 spectateurs ont assisté à un match 3×3 Unrivaled à Philadelphie, établissant un record pour le basket féminin pro aux États-Unis.

La nuit dernière à Philadelphie, le basket féminin professionnel a écrit une nouvelle page de son histoire. Lors d’une étape de la ligue 3×3 Unrivaled (où jouent la plupart des stars WNBA désormais lors de l'intersaison) à la Xfinity Mobile Arena, 21 490 spectateurs ont assisté à l'événement, établissant le plus haut total jamais enregistré pour un match de saison régulière de basket féminin professionnel aux États‑Unis.

Ce chiffre dépasse le précédent record de 20 711 spectateurs, réalisé en septembre 2024 lors d’un match WNBA du côté d'Indiana, avec le Fever de Caitlin Clark. Le public a rempli l’arène des Sixers pour encourager les deux rencontres de la soirée et montrer son appétit grandissant pour le basketball féminin.

Sur le terrain, le Phantom BC a remporté le premier duel contre le Breeze de Dominique Malonga et Paige Bueckers (71‑68), porté par 22 points de Kelsey Plum, avant que les Lunar Owls ne s’imposent 85‑75 face à Rose, grâce à une performance gigantesque de Marina Mabrey (47 pts).

Cette étape à Philly marque la première fois qu’Unrivaled joue en dehors de la Floride et démontre clairement que la demande pour le basket féminin professionnel ne cesse de croître aux Etats-Unis.

Sur un autre front, la WNBA et le syndicat des joueuses n’ont pas encore trouvé d’accord sur le nouveau CBA. Tant que celui-ci n'est pas signé, un lockout avant la saison 2026 reste possible, menaçant la dynamique positive de ces dernières années.