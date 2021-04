Release Of The Week : Travis Scott x Air Jordan 6 British Khaki

La Hype est devenue une composante quasi incontournable dans la sneakerculture actuelle. Alors quand elle est en plus créée par le rappeur le plus bankable du moment, cela frise l'hystérie collective. Annoncée et teasée depuis de longs mois, la collab entre Travis Scott et Jordan Brand est enfin en approche : la nouvelle Air Jordan 6 British Khaki arrive demain et comme toujours cela va être la guerre pour mettre le pied dedans !

De toutes les collaborations établies entre le gendre Kardashian et la marque au Jumpman, la Jordan 6 est de loin notre favorite, et ce nouveau colorway, pile pour les 30 ans du modèle dessiné par Tinkr Hatfield, nous a régalé.

Toute la silhouette est recouverte de daim marron qui fait un peu penser au colorway "Harvest" aperçu en 2017, avec des touches de rouge virant vers l'Infrared sur le jumpman de la languette, le heel tab, et les logos Nike Air (toujours aussi délicieux pour le côté OG) et Cactus Jack sur le talon. Un empiècement de tissu khaki est placé sur le coup de pied.

La languette est en plastique transparent comme le lacelock et l'outsole qui permet d'admirer les traditionnels visuels de La Flame.

Bien sur la différence se fait au niveau de la petite poche rajoutée sur l'extérieur du pied, et du zip sir l'intérieur, donnant un côté militaire et pratique à l'ensemble.

Cette incroyable Jordan 6 est donc confirméee pour le 30 avril. Bonne chance à tous !

Les images de la Travis Scott x Air Jordan 6 British Khaki :