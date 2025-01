Retour de Jaylen Hoard et première chez les Bleus pour Neal Sako

Frédéric Fauthoux a dévoilé la liste des 12 Bleus qui affronteront la Croatie et la Bosnie-Herzégovine pour la suite des qualifications pour l'Eurobasket 2025, les 21 et 24 février. Au rayon des absents, on note que Sylvain Francisco, excellent avec le Zalgiris, et Nadir Hifi, du Paris Basket, n'ont pas été retenus. En revanche, Jaylen Hoard, qui était dans la liste élargie aux Jeux Olympiques et brille avec le Maccabi Tel Aviv, sera de la partie. Neal Sako, le jeune intérieur de l'ASVEL, aura l'occasion de peut-être fêter sa première sélection.

Brice Dessert, Mohamed Diawara et Nolan Traoré viendront en tant que partenaires d'entraînement.

Les Bleus sont toujours invaincus dans le groupe de qualification, avec quatre victoires en quatre matches.

Le groupe de l'équipe de France

Postes 1-2-3 : Andrew Albicy (Gran Canaria), Isaia Cordinier (Bologne), Evan Fournier (Olympiakos), Théo Maledon (ASVEL), Adam Mokoka (Cluj), Elie Okobo (Monaco), Matthew Strazel (Monaco).

Postes 4-5 : Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv), Yoan Makoundou (Ankara), Amine Noua (Grenade), Vincent Poirier (Real Madrid), Neal Sako (ASVEL),