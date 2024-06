Retour sur le Quai 54 avec son fondateur, Hammadoun Sidibé

Lorsque le lieu de l'édition 2024 du Quai 54, la salle Pierre de Coubertin dans le 16e arrondissement de Paris, avait été annoncé, beaucoup avaient fait part de leur scepticisme. Un tournoi de streetball en indoor ? Quelle drôle d'idée. La raison principale est à chercher du côté de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris cet été.

"C'était soit il n'y avait pas de Quai 54, soit on change le format", explique Hammadoun Sidibé, fondateur de l'événement. "Je profite de cette année pour voir ce que ça donne en intérieur. Après, ce que j'explique aux gens c'est que le Quai 54 est un état d'esprit. Le problème c'est que les gens n'imaginaient pas comment on allait le faire en salle. Il y a une culture basket en plus à Coubertin. Nous, on nous donne un endroit et on le 'pimpe'. On a ramené l'esprit Quai 54 dans cette salle Pierre De Coubertin".

Esprit qui ne se cantonne donc pas à un lieu. "Ca peut se jouer en salle, sur des pick-up games partout et pas forcément qu'en extérieur. Bien sûr nous on a amené ça à l'extérieur parce c'est ce qu'on aime. Mais en réalité ce sont des pros qui jouent, on joue sur de vrais parquets, pas sur du bitume. C'est un état d'esprit".

Sylvain Francisco : « Au Quai 54, tu peux vraiment jouer ton jeu »

L'innovation comme leitmoitiv

Car c'est aussi ça l'ADN du Quai 54 : innover, toujours, essayer, tenter. "Ca fait 21 ans qu'on fait l'événement. Au bout d'un moment, laissez-nous essayer. On ne veut pas rester toujours dans les mêmes habitudes". Il y a trois ans, le Quai 54 les a changées, avec l'instauration d'un tournoi féminin. "Je suis très content de voir que ça joue, car je suis là pour le basket tout simplement. Apres il faut toujours évoluer", complète Hammadoun Sidibé. "Les jeunes aujourd'hui c'est hyper intéressant (un tournoi U15 a été lancé cette année, ndlr). Il n'y a aucun endroit au monde où ils pourront se poser comme ici. Donc on en a profité".

Doit on donc s'attendre à de nouvelles inovations très prochainement ? "On avance doucement, doucement; c'est plus une histoire de feeling. Quand je vois quelque chose qui peut nous faire évoluer, on en profite. on avance avec ce qu'on a". A savoir un tournoi très apprécié, y compris hors de nos frontières. "Les équipes étrangères sont vraiment fans du Quai. En France, c'est notre événement donc on a l'habitude. quand tu es un étranger et que tu viens dans un événement comme ça avec tes potes, c'est sûr que tu kiffes. Et puis c'est Paris quand même".

Rendez-vous l'année prochaine !