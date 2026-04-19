Risacher, une première en playoffs à oublier

Pour sa découverte des playoffs NBA, Zaccharie Risacher imaginait sans doute un tout autre baptême. Lors du Game 1 du premier tour entre Atlanta et New York, finalement remporté (113-102) par les Knicks, le sophomore français n’a eu droit qu’à un passage aussi bref que frustrant.

Quin Snyder a choisi de le lancer en fin de premier quart-temps, dans un moment où les Hawks étaient encore au contact. L’idée pouvait se comprendre : offrir quelques minutes à Risacher pour l’installer dans l’intensité d’un match de playoffs, lui permettre de prendre la température et, pourquoi pas, d’apporter un peu de fraîcheur. Mais cette première n’a pas tourné dans son sens.

En deux minutes à peine, l’ailier français a tenté trois tirs… sans en convertir un seul. Sa ligne de stats est donc sèche : 0 point, 0/3 au tir, en seulement 2 minutes de jeu.

Le plus cruel, c’est sans doute la nature de ces occasions ratées. Risacher a manqué deux paniers coup sur coup qui étaient clairement dans ses cordes. Le genre de situations qu’il convertit habituellement sans trop de difficulté.

Et puis, plus rien. Snyder ne l’a jamais renvoyé sur le parquet après cette séquence. Pour une première apparition en postseason, le constat est rude : trois tirs ratés, deux minutes de jeu, puis retour sur le banc jusqu’au bout.

Évidemment, il serait absurde de tirer une conclusion définitive d’un passage aussi court. Les débuts en playoffs peuvent être violents, surtout pour un jeune joueur plongé dans l’ambiance du Madison Square Garden. Malheureusement, la difficulté et les opportunités limitées semblent être la thématique de cette deuxième saison NBA pour l’international français...