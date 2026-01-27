Rising Stars Challenge : un seul Français sélectionné, Cooper Flagg en tête

La NBA a dévoilé sa sélection de jeunes pousses pour le All-Star Weekend. Cooper Flagg mènera la sélection du Rising Stars Challenge 2026 alors qu'un seul Français sera présent à Los Angeles.

La NBA a officialisé hier soir la liste des joueurs retenus pour le Rising Stars Challenge 2026, qui se déroulera le 13 février à Inglewood, Los Angeles, dans le cadre du NBA All-Star Weekend. Cooper Flagg, l'ailier des Dallas Mavericks, domine cette sélection des jeunes talents de la ligue.

La NBA a dévoilé le groupe élargi de 28 joueurs, composé de 10 rookies, 11 sophomores et de 7 joueurs issus de la G League, qui participeront à un mini-tournoi de quatre équipes. Cooper Flagg, choisi numéro 1 de la draft 2025 par les Mavericks, est le principal représentant des rookies aux côtés de noms comme Dylan Harper et VJ Edgecombe.

Au cœur de sa première saison professionnelle, Flagg a rapidement imposé son impact sur le jeu des Mavericks, compilant d’importantes statistiques et se révélant l’un des jeunes talents les plus excitants de la ligue.

Ce Rising Stars Challenge mettra en lumière les futures stars de la NBA, avec un format de compétition comprenant deux demi-finales et une finale, sous la supervision de légendes comme Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady, agissant comme coaches honorifiques des équipes.

« Je suis honoré d’être nommé pour le Rising Stars Challenge et impatient de représenter notre classe de jeunes joueurs lors du All-Star Weekend », a déclaré Flagg à propos de sa sélection, soulignant son enthousiasme à se mesurer à ses pairs au plus haut niveau.

Cet événement sera une nouvelle occasion pour Flagg, du haut de ses 19 ans, de confirmer son statut de star montante de la ligue, après un début de saison remarqué avec les Mavericks et des performances qui attirent déjà l’attention bien au-delà de Dallas.

Alex Sarr, seul représentant tricolore

Un seul Français représentera cette année l’Hexagone au Rising Stars : Alex Sarr, sophomore des Washington Wizards, sélectionné parmi les meilleurs joueurs de deuxième année et présent dans le groupe des 28. En revanche pas de Zaccharie Risacher. Surprenant quand on sait que l'ancien n°1 de la Draft 2024 a repris le chemin des parquets après sa récente blessure et qu'il fait une saison tout à fait honorable (11,2 points en 24 minutes) avec les Hawks.

Petite déception aussi pour Maxime Raynaud (9,5 points, 6,4 rebonds en 23 minutes) qui fait une très belle saison rookie avec les Kings. Selon nous, entre lui et Egor Dëmin, il y a débat, par exemple. Moins surprenant en revanche pour Nolan Traoré, Noah Penda, Joan Beringer ou encore Tidjane Salaün.

NBA Sophomores Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Donovan Clingan (Portland Trail Blazers)

Kyshawn George (Washington Wizards)

Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder)

Alex Sarr (Washington Wizards)

(Washington Wizards) Reed Sheppard (Houston Rockets)

Cam Spencer (Memphis Grizzlies)

Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers)

Kel'el Ware (Miami Heat)

Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

NBA Rookies

Cedric Coward (Memphis Grizzlies)

Egor Dëmin (Brooklyn Nets)

VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)

Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Dylan Harper (San Antonio Spurs)

Tre Johnson (Washington Wizards)

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)

Derik Queen (New Orleans Pelicans)

CASTROL RISING STARS: NBA G LEAGUE PLAYERS