Robert Covington récompensé par les Clippers par une prolongation

Arrivé à Los Angeles en février, Robert Covington va rester aux Clippers pour deux saisons de plus avec 24 millions de dollars à la clé.

Les Los Angeles Clippers préparent déjà la saison prochaine. Ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs en 2022, échouant de peu lors du play-in, à l’issue d’un exercice une nouvelle fois marqué par des blessures. Notamment celle de Kawhi Leonard, qui n’a pas joué la moindre minute suite à sa déchirure des ligaments du genou au second tour l’an passé. Au complet, cette équipe peut viser la gagne.

Elle dispose notamment de nombreux défenseurs et ailiers polyvalents derrière Leonard et Paul George. Comme Norman Powell, Nicolas Batum, Marcus Morris ou encore Robert Covington. Ce dernier est arrivé en provenance des Portland Trail Blazers avant la deadline de mi-saison. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues.

Il a compilé 10 points de moyenne en 22 matches à 50% de réussite aux tirs et 45% à trois-points. Avec même un record en carrière : une pointe à 43 unités et 11 paniers primés inscrits contre les Milwaukee Bucks le 1er avril dernier.

Du coup, la franchise a pris ses dispositions pour le conserver avant qu’il puisse tester le marché cet été. Selon ESPN, Robert Covington a signé une extension à hauteur de 24 millions de dollars sur deux ans. Un deal plus que correct pour l’organisation – même s’il fait grimper la Luxury Tax de 17 à 54 millions. Les Clippers pourront facilement l’échanger s’ils décident de prendre un autre chemin d’ici l’expiration de son contrat.