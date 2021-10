L’explication géniale de Romeo Langford sur son changement de numéro

Romeo Langford a un nom de star, un look de star et un profil de star. Mais il lui manque les statistiques et les accomplissements qui vont avec. Normal, pour un jeune joueur, il a encore du temps devant lui. Mais son ancien numéro, le 45, ne collait pas vraiment avec son flow (même s’il fut brièvement celui de Michael Jordan aux Chicago Bulls). Il a finalement décidé de changer. Pour le 9. Une nouveauté pour cette saison qu’il explique d’une manière assez originale.

Full Romeo Langford explanation on his jersey number change: "I just thought No. 45 was a little big, made me look a little chunky. No. 9 is a little bit smaller and kind of got a little bit of weight off me, helped me jump a little higher."

