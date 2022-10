Rudy Gobert a changé de franchise, mais pas de mission : redonner vie au playground de son enfance

Rudy Gobert n'est plus un joueur du Utah Jazz et porte désormais les couleurs des Minnesota Timberwolves. En plus de son rêve de devenir champion dans les prochaines années avec sa nouvelle équipe, le pivot des Bleus va continuer de mener des quêtes annexes pour la bonne cause. Pour la troisième année consécutive, le triple meilleur défenseur de l'année en NBA sera en partenariat avec Yop pour que ses (nombreux) contres aient un effet positif ailleurs que sur le parquet.

A nouveau, la marque de produits laitiers fera un don de 500 euros à chaque contre de Rudy lors de ses rencontres à domicile, dans l'enceinte du Target Center de Minneapolis. En avril dernier, le talent défensif du Saint-Quentinois avait permis de reverser 61 700 euros à l'association Etandard, dans le but rénover les terrain des « Champs-Elysées », collé au Palais des Sports de Saint-Quentin où il a grandi. Cette année, c'est pour terminer ce projet entamé la saison passée que Rudy Gobert sera mis à contribution avec les Wolves.

La saison dernière, en marge de la remise du chèque, l'intérieur tricolore avait expliqué cet engagement fort pour la jeunesse.

"Je me suis rendu compte que si je devais choisir un secteur où je pouvais faire de grandes choses, des choses utiles, c'était celui-là. Il y a bien sûr l'aspect financier où tu aides des jeunes qui sont orphelins ou des familles avec des enfants qui n'ont pas à manger, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Beaucoup de jeunes ne croient pas en eux. J'ai eu la chance de réussir et j'essaye maintenant d'être une source d'inspiration pour eux, c'est important. Si je veux continuer de faire des choses dans ce sens-là, c'est aussi parce que quand j'étais petit, j'ai toujours vu ma mère, qui était au RSA, donner quand elle le pouvait aux sans abris par exemple".

On souhaite plein de blocks en pagaille à Rudy, à sa fondation et aux projets qu'ils accompagnent avec ses partenaires. Avec, en complément, tout plein de bonnes choses aussi sur le strict plan sportif. Au hasard : un beau parcours en playoffs, une nouvelle sélection au All-Star Game et un quatrième titre de Defensive Player of the Year.

