Rudy Gobert, un duo avec Anthony Edwards en progression

Les Minnesota Timberwolves ont réalisé un choix fort lors de la dernière intersaison : Karl-Anthony Towns a été échangé aux New York Knicks et Rudy Gobert a été prolongé. Autant dire que les Wolves comptent sur le développement du lien entre le Français et Anthony Edwards pour rester compétitifs.

On le sait, entre les deux hommes, il existe une excellente relation. En dehors des parquets, ils se sont rapidement rapprochés et affichent régulièrement une belle complicité. Et sur le terrain, ce duo commence à se trouver de plus en plus.

Au micro de FanDuel après la victoire contre les Chicago Bulls (135-119), le Français est d'ailleurs revenu sur cette association avec Edwards.

"Nous avons travaillé. Chaque année, le playmaking d'Ant' s'améliore, et cette année, j'ai l'impression qu'il voit vraiment ce qui se passe sur le terrain... Peu importe qu'on parle d'une passe avec rebond ou d'un lob, il est capable de me trouver", a ainsi commenté Rudy Gobert.

Il s'agit de l'une des clés pour Minnesota. Avec le départ de KAT, les Wolves doivent s'adapter pour nourrir des ambitions à l'Ouest. Et ce tandem Anthony Edwards - Rudy Gobert doit jouer un rôle essentiel.

🎞 Le poster de la nuit : Rudy Gobert a écrasé Coby White ! 🚨