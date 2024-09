Rudy Gobert et Ben Simmons, « les pires joueurs de tous les temps » pour Shaq

Invité de GOAT Talk, le programme de Complex, Shaquille O'Neal a saisi l'occasion de critiquer Rudy Gobert et Ben Simmons, tous les deux cités dans sa réponse à la question : 'Qui est le pire joueur de tous les temps ?' Shaq a clairement choisi de désigner les joueurs qui, selon lui, gagnent bien trop d'argent par rapport à leur réel apport sur le terrain.

"Le WOAT (Worst Player of All Time) ? Rudy Gobert. Ben Simmons est un tocard aussi. Je vais vous dire pourquoi. Si tu signes un contrat pour 250 millions de dollars, montre moi 250 millions. Il y a une raison pour laquelle je marche bizarrement et pour laquelle je n'arrive pas à tourner mon cou. Parce que j'ai tout donné sur le terrain pour mes 120 millions. Des gars comme lui niquent le système en gagnant tout cet argent sans être capables de jouer. Donc je ne respecte pas ces gars-là.

A chaque fois que je fais des commentaires comme ça, les gens pensent que je suis dans la haine, mais ce sont juste des faits. Il y a des enseignants, des pompiers et des médecins qui font de vrais métiers mais ne gagnent pas cet argent".

Shaq named his pick for the Worst NBA Player of All Time… 😶 pic.twitter.com/tsEqJFl2qP — Complex (@Complex) September 4, 2024

Après Dwight Howard et Derreck Lively, c'est au tour de Shaquille O'Neal d'adresse une balle pas vraiment perdue à Rudy Gobert, qui a méchamment les oreilles qui sifflent en ce moment.

Par contre, mettre Rudy dans la même catégorie que Ben Simmons, qui n'est pas apte à jouer tout court au basket, c'est à nouveau assez injuste...

