Gobert taclé par Lively : « Aucune raison qu’il soit sur le terrain contre nous »

Aïe, encore un manque de respect flagrant envers Rudy Gobert... Cette fois, cela vient d'un tandem composé d'un excellent jeune joueur NBA et d'un joueur de G-League passé par la NBA. Présents ensemble lors d'un panel de Nike Elite Youth Basketball, Dereck Lively et Theo Pinson se sont vu demander s'il était vrai que les équipes faisaient surtout jouer les joueurs qui gagnent le plus d'argent. Le petit dialogue suivant implique Rudy Gobert et n'est pas flatteur.

Dereck Lively : "Qui se retrouve sur les posters ? Dans les publicités ? Ce joueur-là va forcément être sur le terrain"

Theo Pinson : "Ils (Lively et les Mavs, NDLR) ont affronté les Timberwolves en finale de Conférence. Il n'y a aucune raison pour laquelle Rudy Gobert aurait dû se trouver sur le terrain".

Dereck Lively : "Aucune".

Theo Pinson : "Mais tu le payes 40 millions de dollars, donc il a tout intérêt à bouger son cul et à trouver des putains de solutions".

Dereck Lively : "Il n'y est pas arrivé".

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 3, 2024

Lively a été excellent pendant ces playoffs, particulièrement pour un rookie. Et c'est un garçon dont les réflexions et le discours sont fréquemment très intéressants. Mais dire que les Wolves n'avaient aucune raison de mettre Rudy Gobert sur le terrain, c'est quand même un poil exagéré, non ? Le Français a souffert, comme tous ses camarades, face aux Mavs de Luka Doncic, mais il a quand même contribué à mener l'équipe jusqu'en finale de Conférence et ce n'est pas sa présence ou le fait que Chris Finch l'ait fait jouer qui a causé l'élimination de Minnesota...

Il y a quelques jours, c'était Dwight Howard qui s'était attaqué à la légitimité des quatre titres de Defensive Player of the Year de Rudy Gobert...

