Rudy Gobert, un impact offensif qui change tout

L'intérieur des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert a fait la différence, des deux côtés du parquet, face aux Golden State Warriors.

Sans Anthony Edwards, les Minnesota Timberwolves ont pris le meilleur sur les Golden State Warriors (127-120). Pour faire la différence, les Wolves ont insisté à l'intérieur. Avec une belle copie pour Rudy Gobert : 24 points et 14 rebonds.

Depuis le début de cette saison, il s'agit de l'une des meilleures performances de l'international français. Agressif sur le plan offensif, le Tricolore a aussi conservé son impact défensif. Un apport salué par son entraîneur Chris Finch.

"Rudy a été énorme. Il a très bien fini ses actions, avec puissance, en réussissant plusieurs dunks. Puis il a très bien joué malgré tous les contacts. Il a été exceptionnel en défense dans tout ce que nous avons fait : il a changé sur les écrans et a été une force de dissuasion.

C'était sans aucun doute l'une de ses meilleures performances défensives de la saison", a noté le coach de Minnesota.

Dans le collectif des Wolves, Gobert prend une autre dimension en étant impliqué en attaque. Son partenaire Donte DiVincenzo a d'ailleurs senti la différence.

"C'était formidable à voir. Il a un bon toucher près du panier, mais quand il explose vers le panier et devient une force, cela change complètement la dynamique de notre attaque", a souligné l'arrière.

Pour Rudy Gobert, son agressivité offensive a toujours été l'une des clés.

Rudy Gobert, « une top-5 défense à lui seul » selon son coach